Spider-Man Far From Home : J.K. Simmons révèle pourquoi J. Jonah Jameson est devenu chauve

Pourquoi J. Jonah Jameson, le personnage culte incarné par J.K. Simmons, est devenu chauve dans "Spider-Man : Far From Home" ? Le comédien apporte quelques éléments de réponse à ce changement physique inattendu.

Qui est J. Jonah Jameson ?

J. Jonah Jameson est le patron de Daily Bugle. C'est un personnage culte de l'univers de Spider-Man, créé en 1963 par Stan Lee et Steve Ditko. Rédacteur en chef d'un journal très influent, son but ultime est de discréditer Spider-Man pour en faire un hors-la-loi. Avec le temps, il est devenu un protagoniste central de l'univers du tisseur, mais il est réellement devenu culte grâce à l'interprétation de J.K. Simmons dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. L'acteur a donné une véritable identité à ce personnage secondaire, qui est resté dans les mémoires.

Et ce fut une énorme surprise pour les fans que de revoir J.K. Simmons de retour dans la peau de J. Jonah Jameson à la fin de Spider-Man : Far From Home. Jon Watts a ramené le rédacteur en chef du Daily Bugle au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). Plus qu'un clin d’œil pour les fans, c'est une véritable bénédiction que de voir ce personnage culte de retour dans l'univers Marvel, surtout sous les traits de J.K. Simmons.

Mais alors, pourquoi est-il devenu chauve ?

Mais, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le même J. Jonah Jameson que dans la saga de Sam Raimi. En effet, le personnage est apparu totalement chauve dans Spider-Man : Far From Home, ce qui laissait suggérer que ce n'était pas exactement le même personnage. Une différence physique qui a relativement perturbé les fans de l'araignée. Dans une récente interview avec Collider, le comédien oscarisé a révélé le prétexte de cette évolution capillaire. La raison de la calvitie de J. Jonah Jameson serait en réalité une décision créative de Marvel Studios. L'acteur et la firme ont eu de longues discussions à propos de ce détail, et de nombreux désaccords sur la manière de présenter le journaliste :

Nous n'étions pas à 100% d'accord sur la manière de présenter le personnage, sur sa différence avec la trilogie de Sam Raimi, et par rapport aux comics. Nous cherchions à savoir s'il devait être le même personnage qu'avant ou s'il devait évoluer. Et si oui, à quel point devait-il être différent. J'étais très attaché à ce que j'ai fait auparavant pour différentes raisons. Je ne voulais pas que le personnage évolue trop. Donc le compromis a été de le rendre chauve.

Mais avec cheveux ou sans, J.K. Simmons offre une prestation toujours impeccable dans la peau du personnage. C'était un réel plaisir de retrouver le rédacteur en chef à l'écran, autant pour les fans des comics que pour les amateurs de la trilogie de Sam Raimi. Le personnage est, en tout cas, voué à revenir dans le MCU. Marvel Studios est même allé jusqu'à créer un faux site en ligne du Daily Bugle, parfois alimenté par des vidéos conspirationnistes de J. Jonah Jameson. Et c'est très drôle. Sans pour autant être confirmé dans le prochain Spider-Man 3, J. Jonah Jameson, toujours incarné par J.K. Simmons, devrait normalement revenir dans le Marvel Cinematic Universe, pour le plus grand plaisir des fans !