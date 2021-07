Spider-Man : le premier test écran de J.K. Simmons refait surface

J.K. Simmons est indissociable du rôle de J. Jonah Jameson, le rédacteur en chef du Daily Bugle dans la trilogie « Spider-Man » de Sam Raimi. Alors qu'il reprend actuellement son rôle dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), ses premiers tests écrans ont refait surface sur la toile.

J. Jonah Jameson : un personnage culte de l'univers Spider-Man

J. Jonah Jameson est le rédacteur en chef du Daily Bugle, le journal dans lequel Peter Parker travaille comme photographe. Créé en 1963 par Stan Lee et Steve Ditko, il est rapidement devenu une figure emblématique de l'univers de Spider-Man. Ce journaliste aux méthodes parfois douteuses voue une haine ancestrale et inflexible envers le justicier Spider-Man. Il fait tout pour le décrédibiliser et l'arrêter. Le personnage gagne en popularité grâce aux trois films de Sam Raimi. En effet, le cinéaste décide de le mettre en scène et choisit J.K. Simmons pour l'interpréter. Le comédien offre une prestation tout simplement inoubliable et demeure le personnage secondaire le plus réussi de toute la trilogie.

J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) - Spider-Man ©Sony Pictures

Dernièrement, le MCU a décidé de ramener J. Jonah Jameson dans Spider-Man : Far From Home. Mais quelle ne fut pas la surprise pour les fans de voir J.K. Simmons revenir dans la peau du personnage. En effet, Marvel Studios a décidé de rappeler l'acteur pour reprendre son rôle dans le film de Jon Watts. J.K. Simmons va par ailleurs revenir à l'avenir dans le MCU.

Les premiers tests écrans de J.K. Simmons

Une étonnante vidéo a refait surface sur le net. Celle-ci montre le premier test écran de J.K. Simmons dans la peau de J. Jonah Jameson. La vidéo en question dévoile le comédien en train de lire les premières lignes de dialogue de son futur personnage. La vidéo a vu le jour il y a quelques années, mais est de nouveau tendance sur Twitter, surtout à l'approche de Spider-Man : No Way Home, dans lequel sera logiquement présent J.K. Simmons. L'acteur offre une prestation beaucoup plus modérée dans cette vidéo que dans les films de Sam Raimi, mais on peut déjà y voir une certaine forme de talent et d'appropriation du personnage. Et même s'il n'a pas les cheveux, la moustache et le cigare, il demeure très convaincant dans la peau du journaliste.