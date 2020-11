Spider-Man : les anciennes versions font partie du MCU

Avant d'être incorporé dans la grande machine qu'est le Marvel Cinematic Universe, Spider-Man a eu d'autres incarnations. Un des réalisateurs de chez Marvel confirme que toutes les versions connues sont comprises dans l'univers étendu. Ce qui ouvre la porte à quelques fantasmes.

Tous les Spider-Man voués à se croiser ?

Spider-Man est un héros à part dans le MCU, à cause de ses droits qui sont détenus par Sony. S'il a l'autorisation de participer à la fête grâce à un accord entre les deux studios, il devra bientôt suivre une autre voie loin des obligations de l'univers connecté chapeauté par Disney. Sony a commencé à développer un autre univers qui verra toujours Tom Holland détenir le rôle principal. Avant que ce soit lui, Tobey Maguire et Andrew Garfield ont eu cette opportunité. La trajectoire de ce dernier a d'ailleurs été interrompue quand le héros a été contraint de faire le grand saut vers le MCU. Que va-t-il se passer pour l'Homme-Araignée après sa prochaine aventure en solitaire ? C'est possiblement la dernière fois qu'on le verra évoluer chez Marvel, car Sony va ensuite se charger de l'exploiter. La solution, pour que la transition ne soit pas trop étrange, est de miser sur le multivers.

Tobey Maguire, Spider-Man 2 © Sony/Columbia

Ce principe de réalités parallèles a commencé à être instauré dans le MCU. À la faveur d'un passage dans une autre dimension, Spider-Man pourrait ainsi rejoindre celle occupée par Venom, Morbius et les autres futurs détenteurs d'un film à leur effigie. L'idée d'un tout connecté vient justement d'être évoquée par Scott Derrickson, le réalisateur du premier Doctor Strange. Seulement producteur sur le prochain, il sait de quoi il parle. C'est pourquoi on l'écoute attentivement quand il annonce sur Twitter que toutes les incarnations de Spider-Man sont comprises dans le MCU.

Des indices sur le futur du héros

On repense immédiatement à ces rumeurs sur les retours de Andrew Garfield et Tobey Maguire en Spider-Man. À la manière de New Generation qui a osé le rassemblement de différentes incarnations, l'avenir de Spider-Man en live pourrait aussi passer par des rencontres entre des versions du héros. Son tweet ne confirme pas qu'une réunion si attendue aura lieu mais on peut se mettre à rêver. Encore plus depuis que DC tente le coup avec The Flash, en ramenant le Batman de Michael Keaton grâce à un voyage dans une autre dimension. Le crossover Crisis on Infinite Earths, à la télévision, a aussi exploité des personnages pré-univers étendus.

L'utilisation du multivers va être l'un des enjeux majeurs du MCU à partir de la phase 4. La fin de l'arc Avengers a commencé à exploiter cette piste. Chez Spider-Man, Jamie Foxx a ainsi confirmé qu'il allait reprendre dans le prochain film son rôle d'Electro... qu'il a tenu chez Sony ! Une rumeur récente annonce qu'Alfred Molina reprendrait aussi son rôle de Doctor Octopus, méchant culte de la trilogie de Sam Raimi. Et ce, dès le tout prochain film. Si cette participation se confirme, il sera définitivement acté que les films Spider-Man n'hésiteront plus à piocher dans tout ce qui a été fait dans le passé. Les fans espèrent depuis longtemps que Tobey Maguire reprenne un jour du service. Son interprétation a été adorée, il avait cette humanité et en même temps un vrai charisme pour être crédible dans le costume. Imaginez si, en plus, il affronte de nouveau le marquant Dr Octopus !

Spider-Man 3 est actuellement en tournage. Sa sortie est attendue le 15 décembre 2021 dans nos salles.