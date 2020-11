Spider-Man 3 : Alfred Molina pourrait être de retour dans la peau du Dr Octopus

Le futur « Spider-Man 3 » continue de faire fantasmer les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) avec une nouvelle rumeur totalement dingue. C'est à prendre avec des pincettes, mais il se pourrait que le comédien Alfred Molina reprenne son rôle du Dr Octopus.

Spider-Man 3 : le film de dingue

Le prochain film Spider-Man, ancré dans le MCU et porté par Tom Holland, promet d'être incroyable. De nombreuses rumeurs entourent ce long-métrage très attendu par les fans de l'univers Marvel. Le film de Jon Watts promet d'être historique, et de proposer des fils scénaristiques inédits. La folie a débuté quand Jamie Foxx a été confirmé pour reprendre son rôle d'Electro qu'il tenait dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un Héros, porté par Andrew Garfield. Ainsi, un personnage issu d'un film extérieur au MCU est de retour au sein de l'univers connecté Marvel. Une première, qui devrait entraîner une forte réaction en chaîne.

Spider-Man 3 ©Marvel Studios

Depuis cette information, qui est confirmée par Marvel et par Sony, de nombreuses autres rumeurs ont vu le jour. Ce film semble se diriger vers une œuvre chorale et surtout vers une histoire d'univers connectés alléchante et inédite. Si toutes les théories abordées venaient à se confirmer Spider-Man 3 proposerait le premier spiderverse en version live. Un film qui s'inspirerait de Spider-Man : New Generation pour raconter une histoire sans précédent, et offrir l'une des réunions les plus ambitieuses de l'univers des super-héros. En effet, il se murmure que les autres Spider-Men pourraient apparaître dans le film de Jon Watts. Andrew Garfield et Tobey Maguire devraient apparemment reprendre leur rôle de Peter Parker pour prêter main forte à Tom Holland. Mais cette information n'a pour le moment pas été confirmée.

Le retour du Dr Octopus ?

Maintenant, un autre personnage pourrait lui aussi revenir. Il se murmure que Alfred Molina pourrait reprendre son rôle du Dr Octopus. Un antagoniste ambigu et passionnant qu'il a incarné dans l'excellent Spider-Man 2 de Sam Raimi. Un méchant que les fans réclament depuis maintenant quelques années. L'information est à prendre avec d'énormes pincettes, mais il se pourrait que ce futur Spider-Man 3 devienne encore plus dingue qu'il ne l'est déjà. Selon GWW, l'acteur britannique est récemment arrivé sur le plateau de Jon Watts pour participer au tournage de Spider-Man 3. Le média confirme que le comédien était présent pour filmer quelques scènes dans la peau de Dr Octopus. Difficile de savoir s'il incarnera un nouveau personnage ou le même Doc Ock que dans Spider-Man 2.

Spider-Man 2 ©Sony Pictures

Si le film de Jon Watts compte ouvrir le spiderverse, il est logique qu'Alfred Molina reprenne son rôle de 2004. Ainsi, le Spider-Man de Tobey Maguire serait parachuté dans le film de Jon Watts depuis Spider-Man 2, tandis qu'Andrew Garfield serait quant à lui ramené depuis The Amazing Spider-Man 2. Un détail important qui permet de savoir où en sont les autres Peter Parker dans leur développement personnel. En tout cas, ces informations sont encore à prendre avec des pincettes. Il y a sans doute du vrai dans tout ça, mais tant que ni Marvel Studios, ni Sony, n'auront confirmé ou infirmé ces théories, difficile de démêler le vrai du faux. Une chose est sûre, si tout ceci venait à se concrétiser, Spider-Man 3 serait l'un des films de super-héros les plus dingues de toute l'histoire du cinéma. Affaire à suivre !