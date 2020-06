Spider-Man New Generation 2 : un ancien Spider-Man veut être de la partie

La suite du remarqué "Spider-Man : New Generation" est officiellement en préparation pour continuer à exploiter le spider-verse. Prévue au cinéma en 2022, elle va encore présenter plusieurs versions du célèbre héros. La voix de Spider-Man dans la série animée culte aimerait être dans le film.

Christopher Daniel Barnes veut être dans Spider-Man : New Generation 2

En parallèle des aventures en live de Spider-Man dans le MCU et de l'univers étendu qui a débuté chez Sony, le personnage a effectué l'une de ses plus belles sorties de son histoire au cinéma avec le film animé Spider-Man : New Generation. En prenant comme nœud narratif le concept de multivers, cette aventure inventive, moderne et divertissante était l'une des meilleures sorties de 2018. Pour sa suite, qui risque encore de présenter plusieurs version du super-héros, Christopher Daniel Barnes a déclaré dans une interview pour It’s Recording Time qu'il aimerait bien qu'on fasse appel à lui. Il a la légitimité pour le réclamer puisqu'il est la voix originale du personnage dans la série animée culte Spider-Man, l'homme-araignée.

Un programme adoré par les fans qui garde toujours sa réputation intacte plus de 20 ans après sa création. Par la suite, Christopher Daniel Barnes a prêté plusieurs fois sa voix au personnage pour des jeux vidéo. New Generation 2 serait le projet rêvé pour qu'il reprenne du service. La particularité du multivers pourra permettre de ramener sa version des années 90 dans le sillage du jeune Miles Morales. Une démarche qui ferait à coup sûr plaisir aux fans, en plus d'être cohérente avec l'ADN de New Generation.

Une suite toujours prévue en 2022

Programmée initialement en avril 2022, cette suite a aussi subi les conséquences de la pandémie du COVID-19. Le film a été reporté à octobre 2022 et la production vient d'être lancée il y a quelques jours. Miles Morales est devenu à la fin du premier volet le Spider-Man qu'il devait être, en acceptant ses responsabilités et en maîtrisant ses pouvoirs. Le scénario de New Generation 2 n'est pas encore divulgué mais il devrait encore être question d'une histoire permettant de faire se rencontrer plusieurs versions du personnage. Pour rappel, le premier faisait cohabiter le jeune héros principal, un Peter Parker plus vieux, Spider-Man Noir, Spider-Gwen, Spider-Cochon et Peni Parker. On ne saurait dire si une partie d'entre eux va revenir mais il semble évident que des nouvelles alternatives provenant d'autres univers vont débarquer pour rendre la formule encore plus attrayante.