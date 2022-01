Spider-Man No Way Home : Andrew Garfield a dû mentir à Emma Stone

"Spider-Man : No Way Home" a offert une belle surprise aux fans de Marvel avec les présences d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire. Un secret bien tenu, même par Andrew Garfield qui n'a pas hésité à mentir à son ex-compagne Emma Stone.

Spider-Man : No Way Home dépasse toutes les attentes

Spider-Man : No Way Home était particulièrement attendu par les fans de Marvel, et ils n'ont pas été déçus. Si dans l'ensemble la presse n'a pas été extrêmement enthousiaste, le public, lui, a eu ce qu'il voulait avec l'introduction du multivers, la présence des méchants des films précédents (de la trilogie de Sam Raimi et des Amazing Spider-Man) mais également des deux anciennes incarnations de Peter Parker. Ainsi, Andrew Garfield et de Tobey Maguire ont enfilé à nouveau le costume de Spider-Man pour donner un coup de main à Tom Holland. Une idée qui a amplement convaincu puisque le film a cartonné, dépassant le milliard de dollars au box-office mondial en une dizaine de jours. Actuellement, Spider-Man : No Way Home en est à plus d'1,6 milliard de dollars de recettes. Un succès tout simplement énorme, qui plus est en période de pandémie.

Andrew Garfield n'a rien dit à Emma Stone

Les présences d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire ont longtemps été tenues secrètes. La production a tout fait pour que les spectateurs aient la surprise au moment de voir le film dans les salles. Même Tom Holland, habitué à faire des gaffes quand il s'agit des films Marvel, a su tenir sa langue. Il en va de même pour les principaux concernés, comme Andrew Garfield qui n'a pas hésité à mentir au grand public, mais également à ses proches, sur sa présence dans Spider-Man : No Way Home. C'est ce qu'il a révélé à l'occasion du podcast Happy Sad Confused.

The Amazing Spider-Man ©Sony Pictures

Le comédien explique qu'il n'a pas cessé de nier sa présence, même auprès d'Emma Stone, qui fut sa partenaire à l'écran dans les Amazing Spider-Man, mais également à la ville. Cette dernière a eu beau insister, elle n'a rien obtenu du comédien.

Emma n'arrêtait pas de m'envoyer des textos, elle me disait : 'Est-ce que tu es dans le film ?' Moi je répondais que je ne savais même pas de quoi elle parlait. J'ai continué comme ça et c'était hilarant.

Emma Stone a donc elle aussi eu droit à une surprise de taille en voyant débarquer Andrew Garfield dans Spider-Man : No Way Home. Et si le comédien s'est bien amusé de cette situation, Emma Stone, elle, lui a simplement répondu après coup qu'il était un "imbécile". On sent en tout cas dans ces propos qu'Andrew Garfield et Emma Stone sont restés proches et on doit dire que cela fait bien plaisir d'entendre qu'ils puissent encore se taquiner de la sorte après leur séparation.