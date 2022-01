Spider-Man No Way Home : cette réplique émouvante a été improvisée

"Spider-Man : No Way Home" continue de cartonner dans les salles. À la fin du film, une réplique a particulièrement touché les amoureux de l'homme-araignée. Et elle était totalement improvisée. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LE FILM !

Spider-Man : No Way Home : la règle de trois

Pour clore la trilogie du Spider-Man incarné par Tom Holland, Sony et Marvel ont vu les choses en grand. Dans ce nouveau film toujours réalisé par Jon Watts, le jeune Peter Parker se retrouve dans une situation compliquée. En effet, après les événements déclenchés par Mysterio dans Far From Home, l'identité du tisseur est dévoilée. Et cette révélation va avoir des répercussions désastreuses, tant sur son existence, que sur celle de ses proches.

Spider-Man : No Way Home © Sony Pictures / Marvel Studios

Pour pallier à cette catastrophe, il va demander à Doctor Strange d'inverser le cours des choses et de lancer un sort pour que plus personne ne se souvienne de l'identité de Spider-Man. Hélas, le sort échoue, et a pour conséquence d'ouvrir les portes du multivers et de ramener sur le devant de la scène quelques méchants emblématiques du tisseur. Parmi eux, on retrouve Le Bouffon Vert, Doctor Octopus, ou encore Electro. Et pour venir à bout de ces derniers, Peter Parker va avoir du soutien.

En effet, comme attendu par des millions de fans à travers le monde, No Way Home est enfin l'occasion de voir réunis à l'écran les trois interprètes de Spider-Man. Andrew Garfield et Tobey Maguire font donc une apparition pour prêter main forte au personnage de Tom Holland.

Cette réplique qu'Andrew Garfield a improvisée

Les trois acteurs des trois trilogies ensemble à l'écran, c'était un rêve de gosse pour beaucoup de spectateurs (ce qui explique les scènes de joie des premières séances). Et la recette fait mouche puisque le film est déjà entré dans les 12 plus gros succès de tous les temps au box-office mondial !

À la fin du film, le Spider-Man d'Andrew Garfield dit aux deux autres "I love you guys" (je vous aime les gars). Une réplique totalement improvisée par l'acteur, comme il l'a récemment révélé dans une interview donnée à Variety.