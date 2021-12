Spider-Man No Way Home : focus sur la deuxième scène post-générique

Alors que « Spider-Man : No Way Home » est enfin sorti dans nos salles obscures, le long-métrage de Jon Watts, comme tout film Marvel qui se respecte, propose deux scènes post-génériques à son public. Focus sur la seconde.

Spider-Man – No Way Home : quid du Dr Strange ?

Spider-Man : No Way Home ramène une quantité astronomique de personnages. Il y a d'un côté les super-vilains issus des deux autres sagas Spider-Man. Jamie Foxx en Electro, Alfred Molina en Dr Octopus ou encore Willem Dafoe en Bouffon Vert. Des méchants venus des autres films Spider-Man, extérieurs au Marvel Cinematic Universe (MCU), réunis pour en faire voir de toutes les couleurs au Peter Parker incarné par Tom Holland.

Mais il y a d'un autre côté les retours des personnages issus du MCU. Tom Holland, évidemment, qui reprend le rôle de Peter Parker pour la sixième fois consécutive, ainsi que Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei mais aussi et surtout Benedict Cumberbatch dans la peau de Dr Strange. Ce dernier, qui a eu son propre film en 2016, est apparu ensuite dans les deux derniers films Avengers, dans Thor : Ragnarok et donc maintenant dans Spider-Man : No Way Home. Et la seconde scène post-générique concerne justement le puissant magicien du MCU.

Les premières images de Dr Strange 2

En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'une scène post-générique. Plutôt que d'offrir une petite scène comme c'est généralement le cas, Marvel Studios a préféré balancer les toutes premières images de Dr Strange in the Multiverse of Madness, attendu le 4 mai prochain au cinéma. Les spectateurs auront donc la chance d'assister au tout premier teaser du film de Sam Raimi.

Dr Strange (Benedict Cumberbatch) - Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Des premières images qui annoncent du très très lourd ! Comme on s'y attendait, les événements de Spider-Man : No Way Home vont avoir des répercussions sur le MCU, et plus particulièrement sur Dr Strange 2. Le Sorcier Suprême va devoir assumer les conséquences de ses actes, dans un long-métrage qui va s'engouffrer encore plus profondément dans le multivers. Une séquence post-générique qui permet aux plus observateurs de retrouver des personnages bien connus comme Dr Strange (évidemment), mais aussi Mordo (Chiwetel Ejiofor), Christine Palmer (Rachel McAdams) et surtout, La Sorcière Rouge (Elizabeth Olsen) qui se dévoile dans ces premières images. Le Dr Strange est visiblement obligé d'aller lui demander de l'aide pour régler les problèmes qu'il a engendrés dans le film précédent.

La connexion avec What If... ?

Le plus impressionnant dans ces premières images concerne une connexion inattendue et très excitante avec la série animée What If...?. En effet, cette petite bande-annonce vient confirmer une des théories principales des fans. Beaucoup d'entre eux (dont nous) ont émis l'idée que le Dark Doctor Strange abordé dans What If... ? pourrait prochainement apparaître dans le MCU. Eh bien on avait vu juste ! Si cette version maléfique du Sorcier Suprême n'apparaît pas dans Spider-Man : No Way Home, elle sera bien dans Dr Strange in the Multiverse of Madness. Enfin, c'est en tout cas ce que veux visiblement nous faire croire Marvel Studios.

Dr Strange - What If... ? ©Marvel Studios / Disney+

Ainsi, cette petite bande-annonce rappelle bien que What If...? est une série canon, et que les événements de celle-ci peuvent avoir des conséquences sur le reste du MCU. Sam Raimi va donc mettre en scène un multivers dingue où Wanda, deux versions de Dr Strange et bien d'autres personnages vont évoluer. Rendez-vous le 4 mai 2022 pour découvrir le travail du cinéaste, qui promet d'être grandiose ! En attendant, Spider-Man : No Way Home est au cinéma depuis le mercredi 15 décembre 2021 pour y découvrir cette fameuse scène post-générique.