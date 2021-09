Spider-Man No Way Home : et si le Dr Strange était le sorcier noir de What If ?

Les théories vont bon train sur la véritable identité de Dr Strange dans « Spider-Man : No Way Home ». Une nouvelle hypothèse imagine que Dr Strange est en réalité le sorcier noir présenté dans l'épisode 4 de la série « What If... ? ».

Spider-Man – No Way Home : film de dingue en approche

Après deux premiers opus, Jon Watts est de retour derrière la caméra pour mettre en scène Spider-Man : No Way Home. Ce nouvel épisode de la saga Spider-Man est toujours porté par Tom Holland, qui reprend le costume de l'araignée pour la sixième fois consécutive. Un nouveau volet extrêmement attendu par les fans.

Ce long-métrages va effectivement avoir quelque chose de totalement inédit. Spider-Man : No Way Home va aborder le concept des multivers, et ainsi ramener des personnages issus d'autres sagas Spider-Man. Ainsi, dans cette logique, Alfred Molina va revenir dans la peau de Dr Octopus, Jamie Foxx va reprendre son rôle d'Electro, et le Bouffon Vert devrait lui aussi être de retour. Reste maintenant à confirmer les grands retours de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios

Spider-Man : No Way Home va également développer le personnage de Dr Strange. Ce dernier, toujours incarné par Benedict Cumberbatch, sera effectivement de la partie. Dans la première bande-annonce du film, Peter Parker va demander de l'aide au Sorcier Suprême. À la fin de Far From Home, Mysterio dévoile au monde entier l'identité secrète de Spider-Man. Ce dernier va donc voir le Dr Strange pour qu'il applique un sort qui changera cette réalité, et que le monde oublie ainsi que Peter Parker est Spider-Man.

Dr Strange accepte l'idée contre toute attente, et jette ainsi un sort qui met en danger la réalité elle-même. Une décision qui va à l'encontre de sa mission première : protéger la réalité. Une action étrange qui pousse certains fans à penser que le Dr Strange n'est pas lui-même.

Mais alors qui est réellement le Dr Strange ?

Il y a peu, nous avons imaginé que Dr Strange pourrait en réalité être un Skrull. Une théorie intéressante et qui tient la route. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de Mephisto. Le démon de l'univers Marvel se fait désirer, alors que le Marvel Cinematic Universe (MCU) ne cesse de laisser ça et là des indices quant à son apparition prochaine. Mais une troisième théorie vient de tomber sur le net. Et celle-ci concerne l'épisode 4 de la série What If... ?.

Dans celui-ci, le Dr Strange est confronté à la mort de Christine Palmer, son épouse incarnée par Rachel McAdams dans le film de Scott Derrickson. Stephen Strange devient par la suite le Dr Strange, et va se servir de ses pouvoirs pour ramener sa défunte femme à la vie. Un chemin dangereux qui entraîne Le Sorcier Suprême vers le côté obscur. L'épisode montre alors un héros motivé par le pouvoir, par la puissance, qui devient un magicien beaucoup plus sinistre et dangereux, déterminé à capturer chaque parcelle de pouvoir mystique pour ramener Christine à la vie.

Dr Strange (Benedict Cumberbatch) - What If... ? ©Marvel Studios / Disney+

Techniquement, la série What If... ?, bien qu'elle soit hors continuité, demeure canon au sein du MCU. Le show se déroule certes dans une réalité alternative, mais demeure ancré dans l'univers globale de la licence. Ainsi, les événements du show peuvent potentiellement avoir des retombées sur le reste du MCU. Cette version sombre de Dr Strange existe, et pourrait éventuellement apparaître dans la continuité classique du MCU. Et puisque Spider-Man : No Way Home va aborder le concept de multivers, le rapport est assez simple à faire.

Le Dark Dr Strange pourrait avoir pris la place du héros que l'on connaît, et agir dans l'ombre à des desseins plus sombres. Cela pourrait en tout cas expliquer les actions illogiques du Sorcier Suprême dans la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home. Peut-être que le Dr Strange du film de Jon Watts est celui dépeint dans l'épisode 4 de la série What If... ?, tandis que le vrai Dr Strange est perdu quelque part dans le multivers... Alors, certes, tout ceci reste une théorie sans fondement précis, mais tout est possible dans le MCU...