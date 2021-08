Spider-Man No Way Home : première image de Dr Strange

Une nouvelle image de tournage de « Spider-Man : No Way Home » vient de fuiter sur le net. Celle-ci met en scène le premier aperçu de Benedict Cumberbatch de retour dans la peau de Dr Strange pour les besoins du film.

Spider-Man : No Way Home – le multivers est en approche

Attendu le 15 décembre prochain, Spider-Man : No Way Home va faire office d’inédit dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Troisième aventure de Tom Holland dans la peau de Peter Parker, le long-métrage est une nouvelle fois mis en scène par Jon Watts. Mais cette troisième histoire va être un peu particulière. En effet, le film va aborder le concept des multivers. A cause (ou grâce) au final de la série Loki, le MCU va enfin développer cette thématique chère aux lecteurs de comics : les univers alternatifs.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Cinematic Universe

Le long-métrage va donc confronter Spider-Man à une multitude de personnages venus d’autres univers. Ainsi, dans cette logique, Alfred Molina va reprendre le rôle de Dr Octopus, qu’il détenait dans Spider-Man 2. De même, Jamie Foxx va revenir dans la peau de Electro, le méchant qu’il a incarné dans The Amazing Spider-Man : Le Destin d’un héros. Il se murmure également que Kirsten Dunst, Andrew Garfield et Tobey Maguire pourraient eux aussi revenir dans la peau de leurs personnages respectifs. Si tout ceci se concrétise, ce serait une première dans l’histoire du cinéma.

Premier aperçu de Dr Strange

En plus de tous ces personnages, Benedict Cumberbatch sera également de la partie. Le comédien va donc reprendre le rôle de Dr Strange. Ce dernier, chargé de protéger notre réalité, va avoir fort à faire. A cause de l’action de Sylvie à la fin de Loki, notre réalité est chamboulée, et de nombreuses portes vers les multivers ont été ouvertes. Le Sorcier Suprême va donc tenter de ramener tout ceci à la normale. Déjà dans Spider-Man : No Way Home, puis dans Doctor Strange et le Multivers de la Folie.

Ainsi, les fans ont eu le premier aperçu de Dr Strange sur le tournage du film de Jon Watts. Dans une nouvelle photographie, partagée par Not3CFilm, le Dr Strange se tient sur les marches du Sanctum Santorum et accueille Peter Parker, qui est vêtu de son costume de tisseur.

Il semblerait donc que le jeune super-héros soit obligé de se tourner vers la sagesse du Dr Strange pour faire face à une nouvelle menace. Peter Parker va très certainement être totalement dépassé par les événements dans ce nouveau film, et l’aide du Sorcier Suprême ne sera pas de trop pour régler ce joyeux bordel.