Spider-Man No Way Home : Tobey Maguire et Willem Dafoe viennent d'établir un tout nouveau record

Grâce à leur participation au blockbuster "Spider-Man : No Way Home", les comédiens Willem Dafoe et Tobey Maguire ont explosé un nouveau record. Les deux acteurs ont conjointement décroché un titre au Guinness World Records.

Spider-Man – No Way Home : le retour des patrons

Le 15 décembre dernier, le nouveau né des studios Marvel est sorti dans les salles obscures. Spider-Man : No Way Home, réalisé par Jon Watts, permet de conclure la trilogie Spider-Man avec Tom Holland dans la peau de Peter Parker. Un troisième film un peu spécial puisque le cinéaste choisit d'aborder le concept du multivers. Une idée inédite qui permet à Marvel Studios de ramener sur le devant de la scène des personnages iconiques issus des précédentes sagas consacrées au tisseur. Ainsi, dans cette logique, Willem Dafoe, Alfred Molina, Andrew Garfield ou encore Tobey Maguire sont tous de retour dans la peau de leurs personnages respectifs. Des héros qu'ils ont incarnés il y a bien des années maintenant.

Un record historique

Grâce à Spider-Man : No Way Home, Tobey Maguire et Willem Dafoe viennent d'exploser un nouveau record. 19 ans et 225 jours après leur première apparition dans Spider-Man (2002) de Sam Raimi, Tobey Maguire (46 ans), qui incarnait Peter Parker et Willem Dafoe (66 ans) qui campait Le Bouffon Vert ont battu le record de la plus longue carrière dans la peau d'un personnage issu de l'univers Marvel en live action. Le précédent record était détenu par Hugh Jackman et Patrick Stewart, qui ont interprété respectivement Wolverine et le professeur X pendant 16 ans et 232 jours, du premier X-Men (2000) au récent Logan (2017).

C'est donc grâce au film du Marvel Cinematic Universe (MCU) que les deux acteurs ont pu battre leurs collègues des X-Men. Un record qui pourrait encore changer au vu des prochaines productions du MCU. En effet, il se murmure que Tobey Maguire pourrait revenir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si la rumeur s'avère être vraie, il battra lui-même son propre record. Sauf si Hugh Jackman, Patrick Stewart, James Marsden, Halle Berry ou n'importe quel autre acteur du tout premier film X-Men fait son grand retour dans le prochain opus du MCU, comme le laissent entendre certaines autres rumeurs. Pour rappel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est attendu le 4 mai 2022 dans les salles obscures sous la direction de Sam Raimi.