Spider-Man No Way Home : Tom Holland partage une nouvelle image du tournage

Le comédien Tom Holland vient de partager une image inédite pour accompagner la fin de tournage de « Spider-Man : No Way Home ». L’acteur s’affiche en compagnie d’une partie de l’équipe, et notamment de Zendaya et Jacob Batalon.

Spider-Man : No Way Home – ce qu’on sait du film

Attendu pour le 15 décembre prochain, Spider-Man : No Way Home est réalisé par Jon Watts, qui revient derrière la caméra après avoir mis en scène les deux premiers opus. Toujours porté par Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon, ce nouvel opus promet d’être exceptionnel. Le long-métrage devrait logiquement aborder le concept du multivers. Notamment avec le retour de personnages emblématiques issus des deux autres licences Spider-Man. Ainsi, pour le moment, Jamie Foxx et Alfred Molina sont confirmés pour reprendre leurs rôles respectifs de Electro et Dr Octopus. À l’heure actuelle, ce n'est pas le cas d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Récemment, Tom Holland a même démystifié cette histoire, affirmant que les anciens Spider-Man ne reviendraient pas.

Spider-Man (Tom Holland) - Spider-Man : Far From Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Puisque la date de sortie de ce nouveau Spider-Man est prévue pour décembre prochain, aucune séquence du film n’a encore été publiée par Marvel Studios. Pour rappel, Spider-Man : Far From Home se concluait sur un énorme twist. Mysterio révélait au monde entier l’identité de Spider-Man, mettant Peter Parker dans une situation extrêmement compliquée. No Way Home devrait donc élucider ce nouveau problème.

Une nouvelle image

Si on n’a pas encore de bande-annonce, Marvel Studios et Sony permettent aux membres du casting de partager quelques clichés du tournage. C’est ce que vient de faire le compte Twitter @spideysnews en partageant un cliché inédit de la distribution. Ned et MJ sont à côté de Peter. Ce dernier est dans son costume d’araignée, mais à visage découvert. Tom Holland est souriant sur la photographie. Même s’il est clair que son personnage a morflé au vu des ecchymoses sur son visage :

Ainsi, après Captain America : Civil War, les deux premiers Spider-Man, et les deux derniers Avengers, Tom Holland va rendosser le costume de Spider-Man pour la sixième fois. Un retour qui promet d’être explosif tant le film demeure mystérieux. Si Electro et Dr Otopus sont confirmés, il se murmure également que Mysterio, L’Homme de Sable, le Bouffon Vert et Kraven le chasseur pourraient également apparaître. Affaire à suivre donc…