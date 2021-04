Spider-Man No Way Home : un nouvel indice pourrait confirmer la présence de Tobey Maguire

« Spider-Man : No Way Home » fait une nouvelle fois parler de lui. Une nouvelle rumeur vient de tomber sur la toile au sujet de la présence de Tobey Maguire dans le film du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Spider-Man : No Way Home - l'introduction du multivers

Alors qu'il n'est toujours pas sorti, Spider-Man : No Way Home fait déjà couler beaucoup d'encre. Toujours mis en scène par Jon Watts, le long-métrage verra évidemment le retour de Tom Holland dans la peau de Peter Parker. Zendaya et Jacob Batalon reprennent eux aussi les rôles de MJ et Ned. Mais la particularité de ce nouveau film Spider-Man, c'est qu'il est censé aborder le concept du multivers. À la fin de Far From Home, Mysterio dévoile au monde l'identité secrète de Spider-Man. Ce dernier se retrouve dans une situation extrêmement complexe, qui a de quoi ravir J. Jonah Jameson - qui sera lui aussi de retour, toujours sous les traits de J.K. Simmons.

Spider-Man ©Sony Pictures

Spider-Man : No Way Home a la caractéristique de ramener des personnages de l'univers Spider-Man issus d'autres franchises. Des sagas extérieures au MCU. C'est de cette manière que Jamie Foxx et Alfred Molina sont confirmés pour reprendre leur rôle d'Electro et de Dr Octopus. Ainsi, après l'apparition d'Evan Peters dans la peau de Quicksilver dans WandaVision, c'est la deuxième fois que Marvel Studios prévoit de ramener des personnages d'autres franchises Marvel au sein du MCU. Avec ce postulat de départ, de nombreux fans prient pour qu'Andrew Garfield et Tobey Maguire reviennent eux aussi.

Un nouvel indice sur les retours

Il y a peu, Tom Holland a donné une interview dans laquelle il démystifiait toute rumeur quant aux retours d'Andrew Garfield et Tobey Maguire. Mais les fans ont des difficultés à le croire, et pensent qu'il s'agit d'une fausse piste laissée là par Marvel Studios. Les spectateurs pensent dur comme fer que les deux autres interprètes de Peter Parker vont apparaître dans No Way Home. Et des indices récurrents tendent à leur donner raison.

Il y a peu, un cascadeur aurait repris les figures du Spider-Man d'Andrew Garfield sur le tournage de No Way Home. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile et relancer les rumeurs de sa participation au film. C'est maintenant au tour de Tobey Maguire d'être sous le feu des projecteurs. L'acteur espagnol Roger Pera, qui par le passé a doublé Tobey Maguire dans la saga Spider-Man, mais également dans Gatsby le Magnifique ou encore Le Prodige, a annoncé dans une interview avec la chaîne YouTube El Sotano Del Planet, qu'il est impliqué dans le doublage du prochain opus de la saga Spider-Man.

Peter Parker (Tobey Maguire) - Spider-Man 2 ©Sony Pictures

Une annonce qui pourrait donc confirmer la participation de Tobey Maguire au film de Jon Watts. Néanmoins, le comédien est également le doubleur espagnol de Jake Gyllenhaal, l'interprète de Mysterio dans Spider-Man : Far From Home. Ainsi, sa déclaration est à double tranchant car renvoie donc soit le retour de Jake Gyllenhaal, soit celui de Tobey Maguire...

Il y a quelques mois, un autre acteur espagnol avait teasé l'apparition d'Evan Peters dans WandaVision. Rodri Martin avait révélé plusieurs semaines avant la diffusion du show qu'il allait être le doubleur espagnol de Pietro Maximoff. Depuis, Rodri Martin s'est fait virer par Disney.