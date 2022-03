Spider-Man No Way Home : un spectateur voit le film 292 fois et bat le record du fan de Kaamelott

En octobre 2021, un Français avait battu le record du monde du nombre de visionnages d’un film au cinéma. Il avait réussi cela en allant voir "Kaamelott" plus de 200 fois ! Mais celui qui détenait le record avant lui a repris son trône dans cette lutte à distance avec "Spider-Man: No Way Home".

Un fan va voir No Way Home près de 300 fois…

Le 15 décembre 2021, Marvel a dévoilé le film le plus attendu de l’année. Spider-Man : No Way Home est ainsi arrivé dans les salles après l’énorme engouement qu’il avait généré lors de sa promotion. De très nombreux fans se sont rués au cinéma pour voir la réunion entre Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland. Et comme attendu, le film a cartonné !

Spider-Man: No Way Home © Sony Pictures Releasing

Toujours à l’affiche dans certains cinémas plus de trois mois après sa sortie, No Way Home a pour le moment rapporté plus d’1,8 milliards de dollars dans le monde. Et ce, sans l’aide du marché chinois, puisque le long-métrage de Jon Watts a été censuré dans l’Empire du Milieu ! S’il y avait été projeté, il aurait donc sans doute explosé le pallier des deux milliards de dollars de recette. Mais son chiffre actuel le place tout de même comme le sixième plus gros succès de tous les temps. Et un fan a largement apporté sa pierre à l’édifice. Ainsi, Ramiro Alanis a été voir le nouveau Spider-Man pas moins de 292 fois en salles !

Un record du monde !

Avec ce chiffre impressionnant, le Ramiro Alanis a donc décroché le record du monde officiel du nombre de visionnages d’un film dans le Guinness Book. Plus précisément, il l’a repris. Car c’est ce même Alanis qui détenait le record jusqu’à il y a encore plusieurs mois. Il l’avait obtenu en allant voir Avengers :Endgame 191 fois ! Ce chiffre était donc déjà impressionnant, d’autant que le deuxième plus gros carton de tous les temps dure plus de trois heures !

Mais Alanis s’était fait passer devant il y a plusieurs mois. Un Français avait réussi cette prouesse. En octobre 2021, Arnaud Klein était ainsi rentré dans le Guinness Book pour avoir vu le premier volet de Kaamelott 204 fois. Le Rémois doit donc maintenant se contenter de la seconde place après la nouvelle folie d’Alanis, qui a donc explosé sa performance. Mais, beau joueur, le Français a tenu à féliciter son adversaire. Interrogé par France 3, il a même expliqué bien s’entendre avec son « rival ». Les deux hommes se sont ainsi envoyé des messages de soutien lorsque chacun tentait de battre le record de l’autre.

Kaamelott 2 pour établir un nouveau record ?

Reste désormais à savoir si Klein essaiera de placer la barre encore plus haut. Peut-être tentera-t-il de le faire avec le second Kaamelott ? Il va falloir patienter avant de connaître la réponse à cette question, puisque Klein et les autres fans de Kaamelott ne pourront sans doute pas découvrir la suite des aventures du Roi Arthur sur grand écran avant 2023. Mais le Rémois se dit en tout cas prêt à le faire, s'il trouve un cinéma lui assurant qu'il pourra aller voir assez de séances pour cela...