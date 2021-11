Spider-Man No Way Home : une nouvelle bande-annonce complètement dingue !

"Spider-Man : No Way Home" sortira dans les salles le 15 décembre. On nous promet un film complètement fou avec une quantité de personnages. La preuve avec la nouvelle bande-annonce dévoilée.

No Way Home, le plus attendu des Spider-Man ?

Après Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Les Éternels, et dans une moindre mesure Venom : Let There Be Carnage, le nouveau film de super-héros très attendu se nomme Spider-Man : No Way Home. Les deux premiers films cités ont permis d'introduire de nouveaux personnages dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Avec Venom 2, la connexion s'est définitivement faite entre le personnage et le MCU. Une scène post-générique a suffit à faire grimper la hype ouvrant même à une possible apparition du symbiote dans No Way Home...

Mais si le troisième volet de Spider-Man est si attendu, c'est pour quelque chose qui s'annonce encore plus grand. Dans cet opus, Peter Parker va faire appel à Doctor Strange. Il souhaite en effet que le sorcier fasse oublier au monde entier qu'il est l'Homme Araignée. On l'avait déjà vu dans la première bande-annonce, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Un multivers va se créer. Et de nombreux vilains de l'univers Marvel, introduits dans d'autres films, vont se retrouver pour affronter Spider-Man. On nous en offre un nouvel aperçu avec une bande-annonce (en une d'article) qui permet de confirmer plusieurs rumeurs sur des personnages attendus.

Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures Releasing

Du lourd à venir

Ainsi, Alfred Molina et Jamie Foxx vont reprendre dans Spider-Man : No Way Home leurs rôles du Dr Octopus (qui semble finalement gentil dans les nouvelles images) et Electro issus de Spider-Man 2 de Sam Raimi et de Amazing Spider-Man 2. On aura également le Bouffon Vert, que jouait Willem Dafoe dans le premier film porté par Tobey Maguire, mais également Sandman de Spider-Man 3 et le Lézard de The Amazing Spider-Man. Du beau monde qui permet de former les Sinister Six, cette équipe de super-vilains connue des fans des comics Marvel. Pour aider Tom Holland dans cette épreuve, il a longtemps été question des retours d’Andrew Garfield et Tobey Maguire (précédents interprètes de Spider-Man). Finalement, cette vidéo promotionnelle n'apporte pas encore la réponse. Par contre, un gros moment de tension pour l'avenir de Zendaya.

La nouvelle bande-annonce de Spider-Man : No Way Home nous promet en tout cas un spectacle absolument dingue. On a hâte d'être au 15 décembre pour découvrir le film et, pourquoi pas, d'autres surprises qui n'auraient pas encore été dévoilées...