Spider-Man No Way Home : Venom devait avoir un rôle différent dans le film

Le 15 décembre dernier, Marvel Studios offrait à ses fans l'incroyable « Spider-Man : No Way Home ». Une œuvre unique qui proposait des connexions inédites avec d'autres univers Marvel comme les anciennes sagas Spider-Man ou encore Venom. Mais saviez-vous que, justement, le célèbre symbiote noir aurait dû apparaître davantage dans le long-métrage ?

Spider-Man : No Way Home – le film de toutes les folies

Réalisé par Jon Watts, et sorti le 15 décembre dernier, Spider-Man : No Way Home faisait figure d'inédit dans le paysage des super-héros au cinéma. En effet, ce troisième épisode porté par Tom Holland proposait de visiter le concept du multivers. À cause d'un sort de Dr Strange qui se déroule mal, des personnages issus d'autres univers ont débarqué sans prévenir au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Ça été le cas par exemple de Dr Octopus, du Bouffon Vert, de Electro, du Lézard et de l'Homme de Sable, qui étaient issus des sagas Spider-Man de Sam Raimi et The Amazing Spider-Man de Marc Webb. Mais outre ces cinq super-vilains venus donner du fil à retordre à Peter Parker, un autre ennemi du tisseur a également été transposé dans le MCU. Les spectateurs apprennent sa présence à la toute fin du film, lors de la scène post-générique du long-métrage. En effet, Venom, incarné par Tom Hardy, a lui aussi été téléporté dans le MCU. Pour autant, ce dernier a préféré se soûler dans un bar plutôt que de se joindre au combat qui opposait les trois Spider-Man aux super-vilains issus d'autres dimensions.

Peter Parker (Tom Holland) - Spider-Man : No Way Home ©Sony Pictures / Marvel Studios

Une autre proposition pour Venom

Pourtant, initialement, les scénaristes de Spider-Man : No Way Home avaient écrit un autre destin pour Venom. Selon Chris McKenna, qui a co-écrit le film avec Erik Sommers, ils ont évidemment rédigé plusieurs récits concernant l'implication de Venom dans l'intrigue. Dans l'une des versions du script, Venom essaye de se rendre à la bataille finale sur la statue de la liberté, sans succès. C'est en tout cas ce que rapporte l'écrivain au micro d'Empire :

Dans le film, Eddie Brock arrive dans le MCU mais ne sort jamais du bar. Mais il y avait des versions où il apparaissait plus tôt. Nous voulions qu'il essaie de se présenter à la Statue de la Liberté, mais nous nous amusions avec lui en le laissant coincé dans le Lincoln Tunnel.

Venom : Let There Be Carnage ©Sony Pictures

Ainsi, visiblement, Chris McKenna et Erik Sommers voulaient se moquer du personnage dans tous les cas. Les scénaristes ont imaginé une histoire où le symbiote n'aurait pas réussi à arriver à temps pour le grand rendez-vous. Une approche assez drôle, qui rappelle finalement la séquence conservée dans le montage final du film.