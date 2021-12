Spider-Man No Way Home : ce détail important de la première scène post-générique

« Spider-Man : No Way Home » est actuellement dans les cinémas français. La réunion tant attendue mise en scène par Jon Watts a enfin eu lieu. Et comme chaque film du Marvel Cinematic Universe (MCU), le long-métrage se conclut par deux scènes post-génériques. Focus sur la première.

Spider-Man : No Way Home – des méchants à tout va

Évidemment, cet article est réservé au public qui a déjà vu Spider-Man : No Way Home (ou aux lecteurs désireux de se spoiler). Comme tout film Marvel qui se respecte, le dernier Spider-Man, a deux scènes post-génériques à nous proposer. Ici, on se concentre sur la première. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la promotion de Spider-Man : No Way Home, le film de Jon Watts ramène un nombre impressionnant de super-vilains. Jamie Foxx en Elektro, Alfred Molina en Dr Octopus, Willem Dafoe en Bouffon Vert, Thomas Haden Church en Homme de Sable et Rhys Ifans en Lézard. Ils sont tous au rendez-vous pour en faire baver à l'homme-araignée. Pourtant, il y a un absent de taille dans le long-métrage.

Focus sur la première scène post-générique

Et cet absent concerne évidemment le puissant Venom. Ce dernier annonçait son apparition dans Spider-Man : No Way Home à la fin de Venom : Let There Be Carnage. Pourtant, on a beau regarder dans tous les recoins du film, le célèbre symbiote n'apparaît pas. Il est mentionné vers la fin du film, mais rien de plus. Il faut alors attendre la première scène post-générique pour voir débarquer Tom Hardy dans la peau du terrible Venom. Cette première scène post-générique fait suite à celle de Venom : Let There Be Carnage, où le célèbre antagoniste de Spidey se retrouvait téléporté dans une autre réalité, celle du MCU.

Spider-Man : No Way Home ©Marvel Studios / Sony Pictures

Un changement de décor qui n'a pas vraiment perturbé Eddie Brock puisque le journaliste continue de se torcher à l'alcool, accoudé à un bar, sur une plage paradisiaque. Cette séquence post-générique fait directement suite à celle du film d'Andy Serkis, et donne ainsi une explication concernant cette mystérieuse téléportation. Finalement, Eddie Brock et Venom n'en ont pas grand chose à faire de Spider-Man, de ses ennemis, et de la destruction du multivers. Préférant rester loin de tout ça, à siroter une margarita de plus.

Quelles conséquences sur le MCU ?

Si cette séquence s'inscrit dans le ton et le style des films Venom, elle nous apprend néanmoins quelque chose. À la fin de cette fameuse séquence post-générique, après quelques vannes nauséabondes du duo, Venom et son hôte sont renvoyés dans leur propre réalité. Cependant, un morceau gluant de Venom reste dans l'univers du MCU. Une situation inattendue, puisque cela pourrait se manifester à l'avenir par un dédoublement du personnage.

Venom (Eddie Brock) - Venom ©Sony Pictures

La séquence laisse ainsi suggérer que deux Venom vont évoluer simultanément, dans deux univers distincts. L'un pourrait rester dans le Sony Universe (Venom, Morbius, etc...) tandis qu'un autre pourrait rejoindre le MCU. Alors une question de pose. Est-ce que Tom Hardy va incarner ces deux Venom dans ces deux réalités distinctes ? Où est-ce qu'un autre acteur va endosser le rôle de Venom dans le MCU ? Ou dernière option, est-ce que les deux Venom vont se réunir à l'avenir pour ne faire plus qu'un ? Peut-être que ce morceau de Venom oublié dans l'univers de Spider-Man va pousser Eddie Brock à revenir dans le MCU pour récupérer son dû, et ne redevenir qu'un. Tant de possibilités qui vont être étudiées et exploitées, à la fois dans Venom 3, mais aussi dans la prochaine trilogie Spider-Man avec Tom Holland !

Spider-Man : No Way Home est à voir au cinéma le 15 décembre 2021.