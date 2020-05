Spider-Man : Sony prépare un film sur Jackpot

Le Sony Pictures Universe of Marvel Characters n'en est qu'à ses débuts et Sony accentue son travail pour l'étendre. Juste après l'annonce d'un projet développé par S.J. Clarkson, on apprend qu'un film sur Jackpot est en préparation avec un scénariste à bord qui connaît bien les super-héros.

Beaus succès commercial (856 millions de dollars au box-office mondial) mais assez peu apprécié par la critique, Venom est donc le point de départ de ce fameux univers étendu lancé par Sony autour de Spider-Man. La recette semble pareille que chez Disney, avec des films qui forment un ensemble connecté. Pour le moment, l'Homme-Araignée a encore des choses à finir dans le MCU puis il viendra s'occuper de ses copains toujours avec Tom Holland pour l'incarner. En attendant Venom 2 et Morbius qui seront deux nouvelles pierres à l'édifice, Sony travaille sur ses possibilités pour lancer d'autres héros. Ou plutôt, des héroïnes ! Il y a très peu de temps, on découvrait qu'un projet secret piloté par S.J. Clarkson était en développement sans qu'on ne sache quel personnage féminin était concerné. Il se pourrait que ce soit le film sur Madame Web mais impossible de le confirmer pour l'instant. Juste après, on apprend maintenant, via Deadline, que Sony a engagé Marc Guggenheim pour écrire un script sur Jackpot ! Marc Guggenheim est connu pour son actuel travail dans le développement de l'Arrowverse, l'univers étendu très apprécié de DC. Il a aussi un vrai passif dans le monde des comics, ce qui le rend très légitime à cette place. Malgré le fait que Jackpot soit une femme, ce projet ne semble pas du tout être le même que celui avec S.J. Clarkson. Ce qui laisse entendre que Sony veut jouer la carte de diversité et met l'accent sur les femmes après avoir débuté avec deux hommes. Mais contrairement à Venom qui est une figure assez connue, Jackpot n'est identifiée par personne d'autre que quelques initiés à l'univers Spider-Man. Sony risque peut-être de ne pas forcément emballer le très grand public s'ils misent sur des inconnus ou que la connexion avec Peter Parker ne se fait pas très explicitement. Qui est Jackpot ? Le personnage a eu deux incarnations dans l'univers Spider-Man. À l'origine, elle est Sara Ehret, une scientifique enceinte qui travaille dans une entreprise associé à Oscorp. Lors d'une expérience visant à trouver un remède pour la maladie de Parkinson, elle tombe dans le coma pendant plusieurs mois. À son réveil, elle accouche et pense pouvoir reprendre une vie normale. Jusqu'à qu'elle découvre qu'elle est détentrice d'une force hors du commun. Elle devient alors Jackpot. À noter qu'une seconde Jackpot, Alana Johnson, a pris la relève plus tard dans les comics, mais c'est probablement Sara qui sera au centre de ce film pour épouser la logique d'une origin story traditionnelle.