Spider-Man : Tom Holland révèle sa technique pour paraître plus jeune à l'écran

Tom Holland incarne Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) depuis « Captain America : Civil War ». Aujourd'hui, le comédien révèle son secret pour paraître plus jeune que son véritable âge à l'écran.

Tom Holland : le Spider-Man du MCU

Depuis 2016 et Captain America : Civil War, le comédien Tom Holland est le nouveau visage du sensationnel Spider-Man. Un rôle qu'il a repris à 4 reprises par la suite : dans Spider-Man : Homecoming, dans Avengers : Infinity War, dans Avengers : Endgame et enfin dans Spider-Man : Far From Home. Il sera d'ailleurs de retour dans le costume du tisseur en décembre prochain pour Spider-Man 3. Le jeune acteur britannique né en 1996, était alors âgé de 20 ans lorsqu'il a tourné Captain America : Civil War. Et il était encore plus âge lorsque les autres films ont été produits. Pourtant, il devait paraître plus jeune pour entrer dans la peau d'un lycéen. En effet, dans ces nouvelles versions, Peter Parker est de retour au lycée, et le jeune comédien se devait d'être convaincant. Tom Holland a donc dévoilé ses secrets pour sembler plus jeune.

Comment donner l'impression d'être plus jeune ?

Lors d'une interview avec Los Angeles Time pour la promotion du film Cherry des frères Russo, dans lequel il tient le rôle principal, Tom Holland est revenu sur sa prestation dans les films Spider-Man. L'acteur a cité son physique et sa manière de se mouvoir comme éléments clés pour aboutir à cette transformation :

Le physique joue un rôle central pour moi. C'est avec ça que j'essaye de distinguer les personnages que je joue. Si vous regardez Peter Parker, il est très pétillant, et je fais ce truc où je laisse mes bras vraiment lâches. Cela lui donne cette apparence juvénile et enfantine.

Peter Parker (Tom Holland) - Spider-Man : Homecoming ©Marvel Studios

Voilà donc comment Tom Holland se rajeunit pour entrer dans la peau de Peter Parker. Il faut dire que le jeune comédien a déjà le physique adéquat pour incarner un jeune Spider-Man. C'est d'ailleurs celui qui colle le plus à l'image du justicier par rapport aux comics. Et c'est lui qui a l'âge le plus proche du personnage en comparaison d'Andrew Garfield et de Tobey Maguire déjà plus âgés, à l'époque, quand ils ont endossé le costume. Tom Holland est également aidé par sa formation de gymnaste et de son expérience en tant que danseur pour entre plus profondément dans la peau du personnage. Cela lui permet d'exprimer ses émotions à travers des postures et des gestes nonchalants d'adolescent. C'est en tout cas de cette manière qu'il aborde visiblement ses rôles. La preuve avec Cherry, dans lequel il est à des années lumières de la naïveté de Peter Parker.

Tom Holland sera de retour dans le rôle de Peter Parker le 15 décembre prochain pour Spider-Man 3. Le film, toujours réalisé par Jon Watts, promet d'être absolument explosif avec le retour de personnages bien connus des fans.