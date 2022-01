Spider-Man : un concept artist de "No Way Home" imagine Tom Holland avec le costume de Venom

L'un des artistes de « Spider-Man : No Way Home », Thomas du Crest, imagine Peter Parker en Venom. Le concepteur a en effet publié une superbe image de Tom Holland dans un costume noir façon Venom. Et le rendu est superbe.

À quand la rencontre entre Venom et Spider-Man ?

Depuis le 15 décembre dernier, Spider-Man : No Way Home cartonne dans les salles de cinéma. En seulement trois semaines d'exploitation, le long-métrage a déjà rapporté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office. Un score hallucinant qui s'explique surtout par le nombre impressionnant de personnages à l'écran dans le film de Jon Watts. Les fans ont été servis, mais il y a une rencontre qui se fait encore attendre. Si Venom apparaît à la toute fin du film, le célèbre symbiote n'a pas encore croisé la route de Peter Parker dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Les fans attendent cette nouvelle confrontation, des années après Spider-Man 3, avec énormément d'impatience. Mais il va encore falloir attendre, même si l'affrontement entre Spider-Man et son alien préféré se rapproche à grands pas.

Tom Holland en mode Venom

Eddie Brock (Tom Hardy) - Venom ©Sony Pictures

Le comédien Tom Hardy, qui incarne Venom dans sa propre saga, n'a jamais caché son engouement pour croiser la route de Spider-Man. Et ce n'est véritablement qu'une question de temps avant que ce crossover ne débarque. Reste à savoir si c'est Venom qui fera son chemin dans le MCU, ou si Spider-Man va apparaître dans l'univers de Venom. La scène post-générique de Spider-Man : No Way Home laisse entendre que la première théorie sera la bonne.

Le concepteur français Thomas du Crest, l'un des artistes ayant créé l'univers du film de Jon Watts, n'a pas envie de patienter plus pour voir Tom Holland en connexion avec Venom. Thomas du Crest a déjà travaillé par le passé avec Marvel Studios notamment sur Spider-Man : Far From Home et Avengers : Endgame. Le dessinateur a ainsi partagé sur ses réseaux sociaux une superbe image de Peter Parker avec le costume de Venom. Pour le moment il n'y a rien d'annoncé mais, en tout cas, Tom Holland qui endosse le costume de Venom, c'est quand même sacrément excitant !

"En attendant le feu vert pour montrer mon travail sur Spider-Man : No Way Home, voici un petit aperçu de ce qui pourrait suivre."