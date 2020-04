Spider-Man : un film avec les Sinister Six était en développement

Exploité par Marvel dans son MCU mais détenu légalement par Sony, Spider-Man est partagé entre les intentions de deux studios qui aimeraient bien faire des choses différentes. Quelques années après, Dane DeHaan confirme qu'un film avec les Sinister Six était en préparation chez Sony.

Avant qu'il ne rejoigne les Avengers dans le Marvel Cinematic Universe, Spider-Man était au coeur d'un reboot chez Sony, avec Andrew Garfield dans le rôle principal. Deux films Amazing Spider-Man sont sortis puis le deal avec Marvel est intervenu, lançant ainsi le personnage dans d'autres aventures, avec un autre acteur pour lui donner vie. Sony avait un plan sur la durée de son côté et voulait au moins achever une trilogie. Chose qui n'a pas pu être le cas et qui aurait pu nous intéresser car les fameux Sinister Six étaient prévus pour cette fête.

L'acteur Dane DeHaan, qui incarne le Bouffon Vert dans The Amazing Spider-Man : Le destin d'un héros, vient justement de raconter ce à côté de quoi nous sommes passés dans une interview chez Collider (pour la sortie de la série The Stranger sur Quibi). Il révèle qu'un film sur les méchants était en préparation avant que Marvel ne vienne réclamer Spider-Man :

Je pense qu'il était assez évident qu'ils préparaient quelque chose à propos de la situation des Sinister Six et il était question certainement de faire tout ça avant que tous les trucs de Disney, Marvel, ne se produisent. Mais je ne peux pas vous dire que je sais précisément ce que ça allait être. Je sais juste qu'il y était question des Sinister Six. Et, vous savez, au moins le Bouffon, si ce n'est Harry Obscorn, aurait été impliqué.

Tout porte à croire que c'est le troisième Amazing Spider-Man qui devait accueillir cette super bande de vilains. Ou on peut imaginer que ces trois films devaient mener à l'apparition de ces ennemis et qu'un autre projet la rende concrète. Nous avons eu vent plusieurs fois de ces intentions et il se pourrait qu'elles ne soient pas encore enterrées car Sony a imposé des conditions en sa faveur en renégociant le deal avec Marvel.

Partie remise pour les Sinister Six contre Spider-Man ?

Le Spider-Man de Tom Holland va continuer dans la MCU avec un troisième film mais il va aussi ensuite passer dans l'univers étendu qui a débuté chez Sony. On ne sait pas encore comment ce grand saut va se matérialiser mais il n'est pas idiot de penser que les Sinister Six pourront enfin débarquer à cette occasion. Une partie des méchants concernés a été présentée chez Marvel et une alliance n'est pas à exclure à l'avenir.

Tom Holland sait déjà ce qui attend son personnage, comme il le déclarait dans une récente interview. Si on accepte de le croire, une idée "merveilleuse" aurait été trouvée pour que Spider-Man passe chez Sony en gardant son passif de chez Disney.