Spider-Man : une date de sortie annoncée pour la suite de No Way Home

Tom Holland sera la star de l'été 2026. En plus d'être au casting du prochain film de Christopher Nolan, il portera aussi le nouveau film "Spider-Man", dont la date de sortie dans les salles a été dévoilée !

L'été 2026 s'annonce spectaculaire

Le retour de Tom Holland dans le rôle de Spider-Man, cinq ans après les événements de Spider-Man : No Way Home, a désormais une date de sortie officielle. Après avoir révélé avoir été convaincus avec Zendaya de ce qu'ils avaient découvert du scénario, l'acteur britannique a confirmé au micro de Jimmy Fallon que le tournage débuterait à l'été 2025. Et comme rapporté par Variety, ce Spider-Man 4 arrivera dans les salles, sauf contrordre, le 24 juillet 2026.

2026 sera donc une année décisive pour le MCU et pour Tom Holland. Pour l'univers cinématographique Marvel, actuellement à la peine, ce nouveau film Spider-Man sortira quelques semaines après Avengers : Doomsday, qui signera notamment le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU. Avec "Spider-Man" et "Avengers", les deux "marques" actuellement les plus profitables des studios Marvel, Disney compte ainsi remettre sa licence super-héroïque au premier plan.

Tom Holland sur tous les fronts

Pour Tom Holland, la sortie du film Spider-Man ne sera pas sa seule occupation en juillet 2026. En effet, il est aussi au casting du prochain film de Christopher Nolan, prévu pour arriver dans les cinémas le 17 juillet 2026. Très populaire dans son rôle de l'homme-araignée - Spider-Man : No Way Home a rapporté plus de 1,9 milliard de dollars au box-office mondial -, Tom Holland pourrait ainsi en bonus booster l'audience du film de Christopher Nolan. Un film dans lequel il pourrait avoir le rôle principal, et qui compte déjà dans sa distribution Matt Damon.