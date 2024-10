Tom Holland a une excellente nouvelle pour les fans de Spider-Man

On attendait la confirmation définitive, et Tom Holland l'a donnée : "Spider-Man 4" est bien sur les rails et commencera son tournage en 2025 ! Une excellente nouvelle pour ses fans comme pour Marvel, chez qui Spider-Man est une véritable poule aux oeufs d'or.

Tom Holland confirme son retour

On le savait, Tom Holland et Zendaya ont récemment pu jeter un oeil sur une première version du scénario de Spider-Man 4, projet qui a été rendu public en juillet dernier. Mais les choses viennent de prendre un grand coup d'accélérateur avec la confirmation par Tom Holland lui-même que c'était maintenant tout à fait officiel, avec même une date de début de tournage.

C'est lors de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que l'acteur britannique a confirmé la bonne nouvelle (à partir de 5'00 dans la vidéo ci-dessous).

Oui, ça arrive. On commence le tournage l'été prochain. On y est presque, c'est super excitant.

Tom Holland, qui a prouvé par le passé être très gaffeur au moment de garder des secrets et de ne rien dévoiler, s'en tient alors cette fois-ci à cette simple confirmation et n'entre pas plus dans les détails.

Une nouvelle trilogie pour Tom Holland ?

L'acteur et compagnon de Zendaya a atteint une popularité planétaire avec le rôle de Spider-Man, qui lui colle à la peau autant que le costume du super-héros à son corps. Ila tenu pour la première fois ce rôle le temps d'une apparition dans Captain America : Civil War, avant d'obtenir trois films solo : Spider-Man : Homecoming (2017), Spider-Man : Far From Home (2019) et Spider-Man : No Way Home (2021). Immédiatement adopté par le public et les autres personnages du MCU, il apparaît aussi dans Avengers : Infinity War (2018) et Avengers : Endgame (2019).

L'immense succès de No Way Home, 1,97 milliard de dollars de recettes au box-office mondial et 3e plus grand succès d'un film Marvel après les deux derniers Avengers, a évidemment convaincu les cadres de Marvel qu'il ne fallait pas en rester là. Le quatrième film, qui fera donc suite à cette trilogie à succès, pourrait-il être le premier volet d'une nouvelle grande histoire développée sur trois longs-métrages ? Cela dépendra du succès de Spider-Man 4 mais il est a priori permis de penser que si Tom Holland revient, ce n'est pas pour un seul tour...