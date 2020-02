Spirale : découvrez le synopsis officiel de Saw 9

Vous avez aimé ? Partagez :

Saw 9 intitulé « Spirale » est-il la suite directe de la saga Saw ou plutôt un spin-off ? Le synopsis officiel donne un indice. Le film arrive en salles le 13 mai 2020.

Après Jigsaw, on pensait en avoir fini avec le tueur au masque, et pourtant, il semble être de retour. Le neuvième film de la saga Saw baptisé Spirale : l’héritage de Saw a semé le doute dans la tête des spectateurs : s’agit-il d’une suite directe de la saga, ou d’un spin-off ? La bande-annonce de Spirale, dévoilée il y a deux jours, ne permettait pas vraiment de répondre à cette question, et la présence de nouveaux personnages, dont Chris Rock, semaient encore plus le doute. Même la présence de nouveaux pièges ne permettaient pas vraiment de situer cet opus dans la chronologie de la saga.

Mais grâce au synopsis officiel dévoilé par Metropolitan, nous y voyons un peu plus clair :

Travaillant dans l’ombre d’une légende locale de la police (Samuel L. Jackson), le lieutenant Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son nouveau partenaire (Max Minghella) enquêtent sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d’un tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Pris au piège sans le savoir, Zeke se retrouve au centre d’un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles.

Ces quelques lignes semblent confirmer qu’il s’agit bel et bien d’une suite directe de la saga puisque le tueur en série est mentionné. En revanche, nous ne savons pas de quel tueur il s’agit : John Kramer ou son apprenti Mark Hoffman. Étant donné que la saga Saw n’est pas frileuse à l’idée de faire des retours dans le passé, Spirale pourrait aussi bien se dérouler après le 3ème volet, qu’après le 7.

Dans le premier cas, on pourrait également utiliser le terme de spin-off car nous aurions affaire à des personnages dont nous n’avions pas encore eu connaissance, dans le deuxième cas, on espère juste que les scénaristes auront une bonne explication au retour du tueur au puzzle. Dans tous les cas, il est fort probable que les événements du 8ème film, Jigsaw, ne soient pas pris en compte.

Spirale : l’héritage de Saw est attendu dans les salles le 13 mai 2020.