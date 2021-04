Spirale : découvrez les deux premiers extraits du nouveau film Saw

Samuel L. Jackson est au centre des deux premiers extraits de "Spirale: l'héritage de Saw", nouvel opus de la saga horrifique initiée par James Wan. Ces aperçus nous immergent dans une ambiance peu rassurante. Pour en découvrir plus, rendez-vous dans les salles à partir du 21 juillet.

Spirale : un nouvel héritier pour Jigsaw ?

Peu nombreux sont les méchants de films d'horreur à avoir fait leur entrée au panthéon à partir du 21ème siècle. Ce qui ne veut pas dire que le cinéma de genre n'a pas été éclatant depuis une vingtaine d'années, mais on ne voit pas émerger des têtes fortes de la trempe de Michael Myers, Jason, Freddy ou encore Leatherface. Il y en a peut-être un qui peut prétendre à jouer dans la cour des grands : Jigsaw. Le Tueur au Puzzle de la franchise Saw a mis en place des pièges qui restent encore dans toutes les mémoires. Dans cette saga à rallonge, le boogeyman a même déjà eu son premier héritier avec Mark Hoffman dans Jigsaw. Il pourrait en obtenir un second avec Spirale: l'héritage de Saw.

Ezekiel Banks (Chris Tucker) - Spirale : l'héritage de Saw ©Metropolitan Films

Ce nouvel opus est basé sur une idée originale de Chris Rock. On le retrouve également devant la caméra, dans le rôle principal. Il incarne Ezekiel «Zeke» Banks, un policier lancé sur les traces d'un tueur qui évoque Jigsaw. Friand d'énigmes et de pièges diaboliques, ce criminel va donner du fil à retordre à ceux qui veulent l'arrêter. "Zeke" pourra compter sur son partenaire (Max Minghella) et devra aussi composer avec son père (Samuel L. Jackson), qui semble avoir une connexion avec le tueur. On n'en sait pas plus pour le moment sur l'intrigue, de nombreuses zones d'ombre empêchent de comprendre les rouages d'un scénario que l'on imagine tortueux. Les fans de la franchise seront heureux de voir Darren Lynn Bousman de retour à la mise en scène. On lui doit les épisodes 2, 3 et 4, et par conséquent certaines séquences cultes.

You wanna play games, motherfucker ?

Spirale: l'héritage de Saw a eu du mal à se trouver un point de chute à cause de la crise. La sortie sur les écrans français est désormais fixée, pour de bon, au 21 juillet prochain. La promotion continue avec deux premiers extraits (l'un en une, l'autre ci-dessous). Ils sont tirés d'une scène dans laquelle Samuel L. Jackson mène sa petite enquête dans un lieu qui n'inspire pas la confiance. Lumière rouge, plan débullé, message inquiétant et ambiance lugubre, tout est là pour installer une tension. Des nouveaux aperçus qui ne sont pas suffisants pour tirer des conclusions sur l'intrigue mais ils correspondent à ce que l'on attend d'un film Saw.