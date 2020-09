Spirale l'héritage de Saw : le réalisateur promet que son film aura un aspect visuel unique

« Spirale : l'héritage de Saw » est le prochain opus de la franchise « Saw ». Initialement, il aurait dû sortir en mai dernier. Mais à cause de l'épidémie de Covid-19, le métrage a été repoussé d'un an. Aujourd'hui, son réalisateur vient apporter quelques précisions sur son projet.

Spirale : un nouvel opus intrigant

Spirale : l'héritage de Saw est le neuvième film de la franchise. Le tout premier épisode, réalisé par le maître de l'horreur James Wan, est sorti en 2005. L’œuvre horrifique est un énorme succès au box-office : pour un budget de 1,2 millions, il en rapporte plus de 103 millions. Une audience qui a évidemment entraîné la production de plusieurs suites. En tout, la franchise Saw a rapporté plus de 977 millions de dollars de recettes à travers le monde.

Ainsi les producteurs de la saga ont décidé de se lancer dans la production d'un neuvième film : Spirale : l'héritage de Saw. Réalisé par Darren Lynn Bousman, le métrage a vocation à prendre un prisme inédit dans la saga, et offrir à l'univers une approche différente. Pour l'occasion, le casting se compose notamment de Samuel L Jackson et de Chris Rock. Spirale mettra en scène le lieutenant Ezekiel Banks et son nouveau partenaire, envoyés sur une enquête particulièrement violente de meurtres en série. Ils se retrouvent plongés au centre d'un terrible stratagème dont le tueur tire les ficelles.

Le jour le plus chaud

Darren Lynn Bousman est un vétéran dans la franchise Saw. Lui qui a déjà mis en scène Saw II, Saw III et Saw IV sait de quoi il parle. Mais cette fois, il promet que le film sera différent de ses prédécesseurs. Dans une récente interview avec ComingSoon, le cinéaste a expliqué comment Spirale aura un style visuel distinct. Il a notamment déclaré que :

Tout a commencé avec une idée : et si nous placions l'intrigue du film lors du jour le plus chaud de l'été ? Je ne suis évidemment pas le premier à faire ça. Il y a une tonne de films incroyables qui reprennent cette idée. Spike Lee l'a fait avec certains de ses films, Angel Heart le fait également. La chaleur joue un rôle énorme dans ces œuvres. Dans le mien aussi. Je voulais créer un environnement chaud, où l'air conditionnée est omniprésent, où le soleil est toujours très bas, écrasant les personnages. Le but est de créer une forme de claustrophobie permanente.

Il est clair que Spirale va proposer autre chose que les précédents films de la saga. Reste à savoir comment le métrage va se connecter aux autres épisodes. Donner un aspect visuel différent est le premier pas vers quelque chose qui se démarque. L'approche de Bousman semble vouloir jouer sur une claustrophobie urbaine de tous les instants. Une idée qui mérite d'être développée. Espérons que le cinéaste et le producteur Chris Rock arriveront à donner une nouvelle vie à la franchise. Réponse le 19 mai 2021.