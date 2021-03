Spirale l'héritage de Saw : une nouvelle bande-annonce tortueuse

La franchise Saw va bientôt franchir la barre des dix films grâce à "Spirale : l'héritage de Saw". Ce nouveau prolongement, avec Samuel L. Jackson et Chris Rock au casting, se dévoile dans une nouvelle bande-annonce.

Spirale : la franchise Saw renouvelée ?

Petit miracle du cinéma d'horreur, Saw a autant lancé la carrière de James Wan qu'une saga qui s'est étirée plus qu'elle ne l'aurait dû. En 2017 sortait le neuvième film, Jigsaw. Malgré une recette épuisée depuis trop longtemps, c'est 100 millions de dollars qui sont récoltés au box-office. Le scénario restait dans la lignée des précédents avec des meurtres complexes. Mais il était cette fois question d'un héritier du célèbre John Kramer, Mark Hoffman. Un nouveau va-t-il se présenter dans Spirale : l'héritage de Saw ? Rien que le titre nous indique qu'un autre candidat risque de défier la police pour prendre la succession du Tueur au Puzzle. À moins que ce ne soit lui qui revienne ? Une éventualité à ne pas écarter puisque la saga nous a déjà fait le coup.

Ce scénario suscite la curiosité car Chris Rock en est à l'origine. L'idée originale a été apportée par l'acteur, qui tient également le rôle principal. Il incarne Ezekiel «Zeke» Banks, un lieutenant de la police qui doit pister, avec son nouveau partenaire (Max Minghella), un tueur ayant un modus operandi proche de celui connu dans la saga. Or l'enquête va faire sombrer le héros dans une spirale diabolique. Pour l'occasion, le vétéran de la franchise, Darren Lynn Bousman, fait son retour derrière la caméra. On lui doit les épisodes 2, 3 et 4.

Ezekiel Banks (Chris Tucker) - Spirale : l'héritage de Saw ©Metropolitan Films / Brooke Palmer

Le film redonne de ses nouvelles, un an après le premier aperçu, avec une bande-annonce toute fraîche de plus de deux minutes. L'occasion d'en voir beaucoup sur ce qui nous attend et sur les pièges. Zeke va être confronté à une affaire très complexe qui nécessite le soutien de son père, incarné par Samuel L. Jackson. Malheureusement, ce dernier va également se faire piéger et pourrait être lié au tueur.

Spirale doit sortir en mai prochain en France, à condition que les salles soient ouvertes. Là où ça sera possible dans le monde, c'est à cette période que le film sera visible.