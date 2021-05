Spirale : une scène de torture dévoilée en avant-première

"Spirale : l'héritage de Saw" arrive cette semaine sur les écrans américains. Liongates vient de révéler en intégralité une scène de torture qui sert d'ouverture au film réalisé par Darren Lynn Bousman. C'est sanglant, c'est sadique, c'est du Saw pur jus !

Spirale : le renouveau de la franchise Saw ?

4 ans après un Jigsaw décevant, la franchise horrifique initiée par James Wan va livrer son neuvième film avec Spirale: l'héritage de Saw. Un projet monté autour d'une idée amenée par Chris Rock. Un acteur que l'on a plus l'habitude de voir dans le registre comique, et qui tiendra ici le rôle central. Celui d'un flic, Ezekiel «Zeke» Banks, lancé à la poursuite d'un homme qui semble s'inspirer du célèbre Tueur au Puzzle. Dans son enquête, il sera aidé par son partenaire (Max Minghella), ainsi que par son père (Samuel L. Jackson).

Derrière la caméra, Darren Lynn Bousman reprend du service après avoir délaissé la saga pendant un moment. Pour rappel, il était à la barre des opus 2,3 et 4. Il semble bien placé pour amener l'univers dans une nouvelle direction, tout en préservant les codes habituels.

La scène d'intro dévoilée et les premiers retours sont là

La sortie du film aux États-Unis fixée au 14 mai prochain approche à grands pas. Étrangement, la France devra patienter jusqu'au 21 juillet pour découvrir le film. Choix risqué quand on sait à quel point les spoilers peuvent fuser sur le net. Quoi qu'il en soit, Liongates nous offre un avant-goût en dévoilant la scène d'introduction de Spirale. Elle est idéalement choisie pour parler au public ciblé puisqu'elle met en scène un piège diabolique.

Tout commence quand un inspecteur s'aventure dans les dédales du métro à la poursuite de quelqu'un. Alors qu'il évolue dans l'obscurité, un homme portant une tête de cochon en guise de masque s'en prend à lui. À son réveil, l'inspecteur est coincé dans un piège qui lui impose un dilemme redoutable : se couper la langue volontairement pour se libérer ou mourir en percutant un train lancé à pleine vitesse.

Spirale : l'héritage de Saw ©Metropolitan Films

Les fans de Saw seront en terrain connu avec cette introduction qui réserve quelques plans crades et une issue dramatique. Les précédents films ont déjà proposé des pièges inventifs et machiavéliques. Celui-ci n'entre pas dans le top mais on espère que ce qui va suivre sera encore plus fou. Les premiers retours de la part de la presse US sont, en tout cas, encourageants :

J'ai vu Spirale et je suis fan. Des pièges perfides ? Check. Une tension terrible ? Check. Des répliques drôles de Chris Rock ? Check. Un solide dénouement ? Check. La malédiction de Samuel L. Jackson ? Check. Une histoire qui fait référence au passé tout en lançant une ère moderne de manière surprenante ? Check. Je vous le recommande.

J'ai reçu le feu vert pour parler de Spirale et en tant que fan de Saw, il fait honneur à l'héritage de la saga et c'est exactement ce que vous voulez d'un film Saw. C'est une ambitieuse et sanglante nouvelle direction et je suis si excitée que vous puissiez le découvrir plus tard cette semaine. Ça déchire. Vraiment.