Spotify partage le classement des BO les plus écoutées sur la plateforme

Spotify vient de partager le top 5 des bandes originales les plus écoutées sur la plateforme. Sans surprise, les compositions de Hans Zimmer sont plutôt bien placées.

Les bandes originales les plus écoutées

Spotify, la plateforme de streaming musical, a partagé quelques statistiques des écoutes de ses utilisateurs. Le site a publié la liste des bandes originales les plus écoutées par les abonnés. Parce que oui, Spotify comprend également des musiques de films dans son catalogue. Sans surprise, ce sont de grands compositeurs de musiques de films qui se disputent les premières places. Tout en haut du podium trône l’inégalable Hans Zimmer, adulé par tous. Sa partition pour Inception de Christopher Nolan demeure visiblement la musique de film la plus écoutée par les utilisateurs de Spotify. Il est suivi de près par deux autres grands compositeurs : Howard Shore et John Williams. Le premier pour Le Seigneur des Anneaux, le second pour Harry Potter à l’école des Sorciers.

Classement des compositeurs les plus écoutés :

Hans Zimmer – Inception Howard Shore – Le Seigneur des Anneaux et la Communauté de l’Anneau John Williams – Harry Potter à l’école des Sorciers Justin Hurwitz – La La Land Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda et Opetaia Foa’i – Vaiana

Les compositeurs les plus écoutés

Spotify a également partagé quelques autres statistiques. Par exemple, la plateforme a révélé les 5 compositeurs qui ont le plus de succès. Sans surprise, Hans Zimmer, John Williams et Howard Shore font de nouveau partie du classement. Il faut dire que le premier a offert des compositions inoubliables. Hans Zimmer s’est notamment occupé de la grande majorité des films de la carrière de Christopher Nolan. L’artiste a été nommé de nombreuses fois à l’Académie des Oscars et a même remporté le prix de la Meilleure musique pour Le Roi Lion. Parmi ses créations on peut noter Gladiator, Pirates des Caraïbes, Sherlock Holmes, la saga Batman de Nolan, Interstellar ou encore Blade Runner 2049.

Faut-il vraiment présenter John Williams ? Le compositeur qui détient le record de nominations aux Oscars avec 52 citations. L’homme qui a - excusez du peu - imaginé les musiques de Star Wars et de Les Dents de la Mer. Quant à Howard Shore, il s’est évidemment illustré avec la saga Le Seigneur des Anneaux, dont il a signé la bande originale. Il est également un fidèle associé de Martin Scorsese.

Classement des compositeurs les plus écoutés :

Hans Zimmer John Williams Ramin Djawadi Max Richter Howard Shore

Les chansons Disney les plus écoutées

Enfin, Spotify a également partagé le top 5 des chansons Disney les plus écoutées sur la plateforme. Bien sûr, « Libérée, délivrée » de La Reine des Neiges se place en tête du classement. Vaiana comptabilise deux citations, suivies de Cars et Aladdin.