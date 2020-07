Stage 13 : Edgar Wright va réaliser un film de fantômes

Alors qu’on attend encore de découvrir son prochain film, "Last Night in Soho", Edgar Wright a encore un nouveau projet puisqu’il réalisera un film de fantômes intitulé "Stage 13". Celui-ci n’a pas encore de date de sortie, mais on ne devrait pas pouvoir le voir avant 2022.

De quoi parlera Stage 13 ?

Stage 13 sera adapté de la nouvelle éponyme de Simon Rich, qui fait partie de son recueil Hits and Misses, sorti en 2018. Comme le rapporte Deadline, l’histoire est décrite comme n’étant pas une histoire d’horreur, mais bien de fantômes. On y suivra le fantôme d’une actrice de l’ère des films muets qui hante le plateau de cinéma depuis des décennies. Lorsqu’elle rencontre un réalisateur en difficulté, ils se découvrent une affinité et font équipe pour laisser une marque sur le monde.

Simon Rich, qui a entre autres créé Miracle Workers, adaptera lui-même sa nouvelle en signant le scénario de Stage 13, qu’il produira aussi avec Edgar Wright, annoncé à la réalisation. En revanche, on ne connaît encore aucun des acteurs qui feront partie du casting. Il faudra sans doute attendre plusieurs semaines, voire mois, avant d’en savoir plus sur la distribution.

Last Night in Soho avant Stage 13

En attendant la sortie lointaine de Stage 13, on pourra prochainement voir le nouveau film d’Edgar Wright, Last Night in Soho. Comme nous vous l’expliquions en mai, le tournage du film n’a pas pu être terminé après avoir été mis en pause à cause du coronavirus. Si l’on ne sait pas encore quand il pourra reprendre, Last Night in Soho s’est quand même doté d’une nouvelle date de sortie après avoir été repoussé. Si la date ne change pas de nouveau d’ici-là, on pourra le découvrir en salles le 28 avril 2021.

Stage 13 est le deuxième projet à venir pour Edgar Wright

En plus de Last Night in Soho, le réalisateur britannique planchera prochainement sur The Chain, là aussi adapté d’un livre, puisque l’intrigue sera basée sur celle du roman d’Adrian McKinley. Le film sera centré sur Rachel, une femme qui apprend que la seule manière de récupérer sa fille kidnappée est d’enlever un autre enfant. Si elle ne kidnappe pas un autre enfant, ou si les parents de cet enfant n’en kidnappent pas un autre à leur tour, sa fille sera assassinée…

Tout comme Stage 13, The Chain n’a pas encore de date de sortie, et on ne sait pas lequel de ces deux films Wright réalisera en premier. Quoi qu’il en soit, après le gros succès de Baby Driver, les attentes autour des prochains films du réalisateur sont grandes. On espère qu'il arrivera à nous convaincre autant qu’avec son dernier long-métrage.