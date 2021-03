Star Trek : le nouveau film enfin sur de bons rails ?

Le flou règne autour du futur de la licence Star Trek sur grand écran. Tout le monde attendait un quatrième épisode après le reboot initié par J.J. Abrams mais le temps passe et le projet reste indécis. Ce qui ne veut pas dire que l'univers est mis au placard.

Star Trek sur grand écran, ça coince

La Paramount sait qu'elle a une marque qui vaut de l'or avec Star Trek. Encore faut-il bien s'en servir. Elle a fait un retour en trombe dans les salles obscures à la fin des années 2000. Tout s'est bien déroulé avec les deux premiers volets puis le troisième, Sans Limites, n'a pas été à la hauteur des attentes fixées par le studio. Il faut dire que remporter 343 millions de dollars au box-office mondial quand on a un budget de 185 millions n'est pas un résultat très satisfaisant. Depuis, c'est la foire aux revirement de situation. Un quatrième opus a été évoqué, un temps avec S.J. Clarkson aux commandes, puis l'affaire est tombée à l'eau. Au lieu d'insister dans cette direction, Noah Hawley a été choisi pour écrire et diriger une nouvelle mouture qui se présenterait comme un reboot.

Un nouveau film en chantier

Sauf que ce projet aussi bat de l'aile. Les derniers échos à son sujet font état d'une mise en pause. Simple retard ou quasi abandon ? La question se pose et elle peut l'être encore plus avec les récentes informations de Deadline. Le média américain rapporte que la scénariste Kalinda Vazquez a été engagée pour écrire un nouveau film Star Trek, toujours avec J.J. Abrams à la production via Bad Robot. L'élue connaît déjà l'univers car elle a pu participer à la série Star Trek : Discovery. Elle aurait proposé une idée très séduisante qui aurait pousser la Paramount à lui donner les clés du camion.

Star Trek : Discovery ©CBS All Access

Une avancée qui sent mauvais pour le film de Noah Hawley et qui a l'air de statuer sur un nouveau point de départ pour la franchise. Malgré son implication sur la série du même univers, rien n'indique encore que son long-métrage sera connecté à celle-ci. On en doute même, car une partie du public risque de se sentir exclue. Il ne devrait pas non plus s'agir d'un prolongement des enjeux développés dans les trois derniers films. Ce qui ne veut pas dire que des personnages connus n'auront pas le droit de revenir avec des incarnations neuves. Toutes les hypothèses sont à considérer à l'heure actuelle. Les fans peuvent, à priori, enfin se dire que les choses bougent pour Star Trek sur grand écran .