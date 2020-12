Alien : Noah Hawley donne des nouvelles de la série (et de Star Trek 4)

Noah Hawley a deux projets dans le viseur : une série "Alien" et un quatrième épisode de "Star Trek" au cinéma. Le réalisateur/scénariste en a donné des nouvelles peu rassurantes.

Alien : monstre et compagnie

Quand Alien, le huitième passager est sorti en 1979, il a autant marqué les spectateurs par l'apparence de son monstre que par la tension d'imaginer ce que l'on ne voyait pas. C'est en cela que le film de Ridley Scott a révolutionné le genre de l'horreur à l'époque. On y suivait le Nostromo, une navette spatiale dont l'équipage s'arrêtait sur une planète inconnue en 2122. Là, l'un de ses membres se faisait attaquer par une créature monstrueuse qui s'accrochait sur son visage. Après avoir été soigné sur le vaisseau et semblant pourtant aller mieux, il finissait par mourir, la cage thoracique transpercée par un monstre qui allait terroriser les survivants. Un statut plus qu'éphémère pour une partie d'entre eux.

Alien ©20th Century Fox

Le film a lancé la carrière de Sigourney Weaver et une franchise soutenue par le talent de réalisateurs hors-norme. Les trois épisodes suivants furent en effet mis en scène par James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet. Scott est revenu dans cet univers récemment avec Prometheus et Alien : Covenant.

Quand Disney a racheté la Fox, les droits de la franchise sont tombés dans l’escarcelle de la maison de Mickey. Quand on voit ce que la compagnie a fait avec l'univers Star Wars, on se dit qu'il serait étonnant que la saga Alien ne se voit pas étendre à d'autres programmes. Si Ridley Scott a déjà confié qu'il travaillait en ce moment même sur un nouveau film avec le scénariste Walter Hill, qu'en est-il d'une potentielle série télé ? Noah Hawley confiait il y a quelques mois des informations sur celle qu'il avait imaginée.

Un avenir sombre

Eh bien, on a encore envie d'y croire mais le principal intéressé, lui, ne nous envoie pas de signaux très encourageants. Noah Hawley, créateur des séries Fargo et Legion sur FX, est en effet attaché à un projet de série se déroulant dans l'univers d'Alien. Il en a donné des nouvelles cette semaine à nos confrères de Deadline, et il semblerait qu'il nous faille nous armer de patience avant de découvrir un tel show. Hawley confirme bien qu'il en a discuté avec les décisionnaires de chez Disney qui se montraient enthousiastes. Néanmoins, cela remonte à plusieurs semaines et rien n'a avancé depuis sur le chemin d'une prochaine mise en production. Le sujet est parfois abordé, certes, mais rien de plus. Le scénariste confie toutefois que Disney cherche réellement à relancer la franchise Alien et que la possibilité de voir une telle série télé dans les années à venir existe.

Alien : Covenant ©20th Century Fox

Difficile dans tous les cas de se dire qu'un show qui ne pourrait pas se passer de la violence inhérente à l'univers du xénomorphe puisse un jour être diffusé sur Disney+. Hulu, qui appartient également à la société américaine, en serait un choix plus plausible.

Et pour Star Trek 4 ?

Autre projet sur lequel Hawley était associé et dont il donne des nouvelles un peu triste : Star Trek 4. L'Américain a été en effet embauché en 2019 par Paramount Pictures pour écrire et réaliser le quatrième volet du reboot de la franchise relancée en 2009 par J.J. Abrams. Le projet était à quelques semaines de sa production quand il a finalement été mis en pause. Il semblerait que ce soit toujours le cas. Noah Hawley rejette gentiment la mise en place de ce hiatus sur les épaules d'Emma Watts, qui a pris la tête des studios cet été. Selon lui, elle a jeté un œil à son projet et décidé de partir dans une autre direction, laissant pour l'instant celui-ci sur la touche.

Il faut dire que le scénario de ce quatrième volet de la franchise était centré sur une histoire d'épidémie due à un virus qui tuait des millions de personnes dans le monde. Le sujet sonnant étrangement proche de la situation bien réelle que nous vivons aujourd'hui, l’explication de cette mise en pause est peut-être plus à chercher de ce côté-là que d'une décision artistique venue de nulle part. Par contre, pour sa série Alien, on signe où ?