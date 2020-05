Star Trek : Simon Pegg donne des infos sur un nouveau film

En 2009, J.J. Abrams est chargé de rebooter la franchise Star Trek. Il signe un premier opus relativement bien reçu par les critiques dans lequel il place Chris Pine dans la peau du capitaine Kirk et Zachary Quinto en Spock. Le reste du casting se compose notamment d'Eric Bana, de Winona Ryder, de Karl Urban, de Zoe Saldana et de Simon Pegg. Le film est considéré comme une relecture solide du mythe malgré un score relativement timide au box-office : 385 millions de dollars de recettes pour un budget de 150 millions.

Le cinéaste revient en 2013 avec une suite solide intitulée Star Trek Into Darkness avec Benedict Cumberbatch en méchant. Encore une fois, le film est une réussite critique. Enfin, en 2016, Justin Lin vient mettre en scène une troisième aventure : Star Trek Sans Limites. Et depuis ce jour, rien.

Néanmoins, c'est une belle époque pour les fans de Star Trek. Outre la récente trilogie, l'univers est également développé sur le petit écran avec Star Trek : Discovery sur Netflix et Picard sur Amazon. Tandis qu'une nouvelle série, Star Trek : Strange New Worlds est en production, la saga cinématographique semble être à l'arrêt.

Simon Pegg s'est récemment entretenu avec Collider pour faire la promotion du film Inheritance. Pendant l'interview, il a donné quelques informations sur l'avenir de la franchise Star Trek au cinéma. Et comme tout le monde, il ne sait pas trop où tout ceci en est :

Simon Pegg est également revenu sur le décès d'Anton Yelchin, ce jeune acteur qui campait Pavel Checkov dans la trilogie. Il est brutalement décédé en 2016, ce qui a jeté un froid sur la production comme le rappelle Pegg :

Anton Yelchin est tragiquement décédé à l'âge de 27 ans. L'année de sortie de Sans Limites, en 2016, il est retrouvé mort dans un accident de voiture, écrasé par son véhicule. Une situation terrible qui a jeté un froid sur la production d'un éventuel quatrième opus. Le départ de J.J. Abrams pour la franchise Star Wars n'a pas aidé les choses. Surtout que l'opus de Justin Lin est moins apprécié que les deux précédents. Pendant un moment, Quentin Tarantino devait diriger un film Star Trek, mais le projet semble compromis. Pourtant Simon Pegg est toujours motivé et n'hésite pas à mentionner le projet de Noah Hawley :

Nous sommes tous en contact. Nous prenons des nouvelles des uns et des autres. Mais personne n'ose aller frapper à la porte de Paramount pour demander quand se fera un quatrième épisode. Mais s'ils nous proposent de faire un autre film je suis sûr que tout le monde va sauter sur l'occasion. Ces gars me manquent et j'adore faire ces films. Le projet de Noah Hawley a été mentionné et peut-être qu'il se produira. Je n'en sais rien. Donc oui, je suis autant dans le noir que vous.