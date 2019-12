Star Trek : le film de Tarantino paraît compromis

Vous avez aimé ? Partagez :

Quentin Tarantino sur une franchise ? La rencontre paraît surprenante, pour un auteur comme lui. Encore plus lorsque celle-ci parle de science-fiction, un genre qu’il n’a jamais abordé dans toute sa carrière. Peut-on raisonnablement croire qu’il fera son film « Star Trek » ? Tout est possible mais l’affaire semble compromise.

Notre petit coeur de geek s’est emballé quand on a aperçu la possibilité de suivre quelqu’un comme Quentin Tarantino débarquer sur la franchise Star Trek avec un film, qui plus est, R rated. C’est souvent un vrai motif de curiosité que de voir un auteur réputé s’attaquer à quelque chose de populaire, avec un historique. On se demande toujours comment ses obsessions et son style vont se fondre dans le cahier des charges pour aboutir à un mélange homogène.

Quentin Tarantino avait déclaré en mai dernier que son idée pour un film Star Trek tenait toujours et qu’il attendait d’en avoir terminé avec Once Upon a Time… in Hollywood pour en reparler avec la Paramount. Ça ne voulait pas dire que le projet allait devenir réalité mais on sentait une envie, une possibilité. Cette dernière était néanmoins à pondérer, car son dernier essai en date est le neuvième de sa carrière et il ne cesse de dire qu’il arrêtera à dix films. Un Star Trek peut-il être la pièce finale de son travail de metteur en scène ? On en doute.

Star Trek passe à la trappe

Et on fait bien, à en croire les déclarations de Tarantino lors d’une interview pour Consequence of Sound :

Si l’idée est que tous les films sont les wagons d’un seul train, ils racontent tous une histoire. Bien, c’est le climax [maintenant], donc je peux voir actuellement mon 10ème film comme quelque chose de plus petit. Vous savez, une note d’auteur. Et regardez, je pourrais trouver une idée bien plus grande. Mais en ce moment, l’idée de faire quelque chose pour un public plus restreint me séduit.

Avec de tels propos, on comprend que ça ne sent pas vraiment bon pour qu’il tourne le film Star Trek sur lequel on fantasme. Sa filmographie étant ce qu’elle est, avec sa régularité et ses motifs, on voit mal comment un tel morceau peut s’introduire dedans et, encore plus, comment il peut parachever un travail de plusieurs années. Qu’il se tourne vers quelque chose de plus petit, après la flamboyance de Once Upon a Time… in Hollywood est dans la suite logique des choses. En attendant d’en savoir officiellement plus sur son prochain film, il a dernièrement remis sur la table le cas Kill Bill 3. Le réalisateur a l’air pour le moment d’avoir l’esprit occupé par sa série dérivée de Once Upon a Time… in Hollywood. Un projet plus récréatif, pour repousser l’échéance.