Star Wars 10 : le prochain film sera "très spécial"

Le projet de nouveau film "Star Wars" avec Daisy Ridley n'est pas mort et sa réalisatrice affirme que quelque chose de spécial est en préparation. Il faudra tout de même attendre encore un moment avant de voir le résultat.

Daisy Ridley à la rescousse de Star Wars

Depuis 2019 et la sortie de Star Wars épisode 9 : L'Ascension de Skywalker, l'univers créé par George Lucas n'est plus apparu dans les salles de cinéma. Beaucoup de projets ont été annoncés, mais sans que rien se concrétise. Des annulations pour certains, quand d'autres en sont encore à leurs prémices. On continue néanmoins d'y croire et la dernière annonce pourrait être la bonne. En effet, en 2023, on apprenait que Daisy Ridley allait reprendre le rôle de Rey dans un nouveau film. Un projet qui paraît un peu plus solide sur le papier.

Après avoir signé plusieurs épisodes de la série Miss Marvel, Sharmeen Obaid-Chinoy a été engagée pour diriger ce "Star Wars 10". Cette dernière avait précisé à l'époque qu'elle voulait se pencher sur un nouvel Ordre Jedi. Les détails sur l'intrigue n'ont pas été révélés et on s'interroge logiquement sur la tournure que pourrait prendre ce prochain opus. D'autant que Daisy Ridley avait avoué que l'histoire qui lui a été présentée n'était pas ce à quoi elle s'attendait...

Le teasing continue sur le prochain film

Ce Star Wars 10 pourrait donc bien réserver quelques surprises, et Sharmeen Obaid-Chinoy a continué d'aller dans ce sens lors d'une interview donnée à CNN. La réalisatrice a en effet partagé son excitation pour ce projet, en indiquant que ce qui se préparait était "quelque chose de très spécial". Bien sûr, il est assez logique que la cinéaste présente son film de cette manière en ne disant que du bien dessus. Mais il semblerait qu'il y ait une volonté de la production, de LucasFilm et de sa présidente Kathleen Kennedy, de proposer un film différent de ce qu'on a pu voir au cinéma jusqu'à présent.

Avec Rey en solo, il y a la possibilité d'aller vers une nouvelle direction, en gardant au loin les figures du passé. Il faudra encore patienter un moment pour s'en assurer puisque ce prochain film Star Wars ne devrait pas sortir avant 2026 ! D'ici là, on pourra toujours retrouver Daisy Ridley dans un rôle bien différent avec le film très charmant La Vie rêvée de Miss Fran, prévu dans les salles le 10 janvier.