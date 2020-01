Star Wars 9 : Colin Trevorrow imaginait un combat entre Kylo Ren et Dark Vador

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Il y a quelques jours, une version du scénario de « Star Wars 9 » par Colin Trevorrow a fuité sur le net. On ne sait pas encore s’il s’agit du vrai, mais le papier en question a révélé beaucoup de choses sur la vision du cinéaste. Par exemple : Kylo Ren devait affronter Dark Vador.

Plus tôt cette semaine, les premiers détails du scénario originel de Colin Trevorrow sur Star Wars : L’Ascension de Skywalker ont fuité. À la base, il devait réaliser ce neuvième opus avant d’être remplacé par J.J. Abrams. Colin Trevorrow avait déjà écrit son scénario dont quelques éléments se sont retrouvés sur la toile. La vision de Trevorrow est très différente du film proposé par J.J. Abrams. Un scénario qui comprenait une scène qui a attiré notre attention.

Kylo Ren VS Dark Vador

Dans le scénario, Colin Trevorrow et son co-écrivain Derek Connolly sont allés plus profondément dans la mythologie Star Wars. Dans leur version, Palpatine n’était pas présent, mais apparaissait le temps d’un hologramme. Un hologramme qui donnait une information capitale à Kylo Ren : un puissant Sith se terre dans les confins de l’espace. Il s’agit de Tor Valum, révélé comme étant le maître de Palpatine. Dark Vador était censé le trouver mais il n’y est jamais parvenu. Dans le scénario de Trevorrow, Kylo Ren devait reprendre la quête de son grand père pour trouver ce Sith âgé de plusieurs centaines d’années. Tor Valum aurait alors été présenté comme l’équivalent de Yoda dans l’univers des Sith.

Kylo Ren aurait réussi à trouver ce fameux personnage. Et c’est là que les choses deviennent intéressantes pour le jeune Sith obsédé par son grand-père. Kylo Ren atterrit alors sur la planète Remincore et affronte Tor Valum. Il se fait bien évidemment battre. Le maître Sith décide alors de lui enseigner ses connaissances. Tor Valum fait le même travail que Yoda avec Luke. Finalement, vient une scène qui rappelle celle de la grotte de Dagohbah où Luke rencontre son père le temps d’une courte altercation. Colin Trevorrow avait à l’esprit de recréer ce passage en confrontant Kylo Ren à Dark Vador. Mais contrairement à la séquence dans L’Empire contre-attaque, le cinéaste aurait mis en scène un véritable combat. Et même si Vador n’aurait été qu’une vision, l’affrontement, lui, aurait été bien réel. Evidemment, Kylo Ren aurait perdu la confrontation.

La vision de Colin Trevorrow comprenait des choses bien différentes de ce qui est dans Star Wars : L’Ascension de Skywalker. Pour autant, J.J.Abrams a réutilisé certains éléments de son collègue, comme le fait d’offrir un double sabre à Rey. Pour plus d’information sur ce fameux scénario de Colin Trevorrow, c’est ici que ça se passe.