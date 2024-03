Star Wars 9 : Daisy Ridley défend cette scène polémique

Ce soir TMC diffuse "Star Wars 9". Beaucoup d'éléments dans le film ont été critiqués. Notamment une scène de la fin, lorsque Rey et Kylo Ren s'embrassent. Un moment incompréhensible pour certains, que Daisy Ridley a tenté de justifier et de défendre.

Star Wars 9 : la conclusion d'une trilogie bancale

Après le rachat de LucasFilm par Disney en 2012 pour 4 milliards de dollars, l'attente d'une nouvelle trilogie Star Wars était énorme. Seulement les trois films proposés en 2015, 2017 et 2019 ont tous divisé les fans. Le Réveil de la Force a été vu par certains comme un simple remake de l'épisode 4, tandis que Les Derniers Jedi a été très critiqué. Il faut dire que pour celui-ci le réalisateur Rian Johnson a pris de grandes libertés, donnant le sentiment de ne pas prendre en compte le film qui le précède.

Est arrivé ensuite L'Ascension de Skywalker avec J.J Abrams de retour à la réalisation. Un retour qui donnait la sensation que Disney essayait de sauver les meubles pour conclure au mieux une trilogie incroyablement bancale. Comme on l'écrivait dans notre critique de Star Wars 9 de l'époque, "la tâche n’était pas aisée pour le réalisateur qui devait conclure la trilogie, répondre à de nombreuses questions, tout en gérant les écarts provoqués par le film précédent".

Star Wars : L'Ascension de Skywalker ©LucasFilm

Il y a finalement deux visions opposées dans cette trilogie Star Wars, entre celle de Rian Johnson et celle de J.J Abrams. Et cela se ressent d'autant plus avec ce Star Wars 9. En effet, il y a le sentiment d'avoir deux films en un, avec une trop grande quantité d'événements et d'incohérences . L'Ascension de Skywalker a donc logiquement divisé à son tour, ce qui ne l'a pas empêché de dépasser le milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

Un baiser qui passe mal

Malgré cette scission toujours plus grande au sein de la communauté de fans, un élément a mis quasiment tout le monde d'accord. Une scène de baiser entre Rey et Kylo Ren, à la fin du film, que personne n'a vraiment compris sur le moment. La plupart des spectateurs y ont vu un geste d'amour,. Sauf que rien dans le développement des personnages ne l'amène. Ce n'est que bien plus tard, en 2020, avec la publication du livre L'Ascension de Skywalker, que l'auteur Rae Carson a apporté des précisions sur ce moment. Il est écrit dans l'ouvrage que Rey donne ce baiser en guise de gratitude et pour offrir de l'amour à Kylo Ren, dans les derniers instants de son existence.

Daisy Ridley défend cette scène

C'est ensuite Daisy Ridley qui est revenue sur ce passage controversé et si critiqué. L'interprète de Rey a précisé lors du podcast Happy Sad Confused qu'une prise avait été tournée sans le baiser. Mais le fait de garder finalement ce moment dans le montage n'est pas un problème d'après elle. Pour l'actrice aussi ce baiser n'a rien de romantique. Pour elle, il s'agit d'un moyen de dire adieu à Kylo Ren, mais aussi à son personnage et à cette aventure.

Ce qui est intéressant, c'est l'intentionnalité. À ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait d'un adieu, et ça m'a semblé être mérité. On peut interpréter un baiser de mille façons, mais j'ai senti que c'était un adieu. Toute cette scène était émouvante et j'ai eu l'impression de dire "au revoir" à mon travail.

Le moment a en tout cas été particulièrement émouvant pour Daisy Ridley qui révèle également durant cette interview avoir fondu en larmes au moment de tourner sa dernière scène, lors des reshoots de Star Wars 9. Mais finalement, ses adieux auront été de courte durée, puisque la comédienne va reprendre le rôle de Rey pour un prochain film Star Wars.