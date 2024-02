Ce soir à la TV : le volet très critiqué et qui a divisé les fans d'une immense saga

Ce soir TMC diffuse l'épisode 8 de Star Wars, "Les Derniers Jedi". Retour sur cet opus réalisé par Rian Johnson et qui a divisé les fans. Une scène en particulier en avait fait hurler plus d'un.

Les Derniers Jedi, film adoré ou détesté

On peut l'affirmer sans prendre trop de risque : Star Wars est une des plus grandes sagas cinématographiques de tous les temps. Une œuvre culte dans son ensemble, initiée par George Lucas avec Star Wars, épisode 4 : Un nouvel espoir (1977). Le réalisateur, scénariste et producteur a ainsi développé deux trilogies espacées de près de 15 ans (entre l'épisode 6 de 1988 et l'épisode 1 de 1999). On aurait pu se contenter de ces six films principaux, mais Disney en a décidé autrement en rachetant, en 2012 et pour 4 milliards de dollars, Lucasfilm. La société a alors lancé une nouvelle trilogie qui, dans un sens, ne s'est pas déroulée comme prévu.

En effet, financièrement, il n'y a pas grand-chose à redire sur la trilogie Star Wars de Disney. Les trois films, Le Réveil de la Force (2015), Les Derniers Jedi (2017) et L'Ascension de Skywalker (2019), ont rapporté ensemble plus de 4 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. Pourtant, une scission s'est produite chez les fans de Star Wars qui ont fait part de leur colère devant certains choix. Plus particulièrement avec Les Derniers Jedi, opus très critiqué réalisé par Rian Johnson.

Star Wars 8 : Les Derniers Jedi ©LucasFilm

Dans Les Derniers Jedi, on retrouve Rey partie à la rencontre de Luke Skywalker qui s'est retiré sur une petite île (à la manière de Yoda avant lui). Dans le même temps, la Résistance continue d'être traquée par le Premier Ordre. Et alors que Leia se retrouve dans le coma suite à une attaque (et un passage absurde dans l'espace), leur vaisseau n'a d'autre choix que d'avancer vers l'inconnu en attendant un miracle. Ce qui n'est pas du goût de Poe Dameron, tandis que Finn et Rose partent à la recherche d'un homme qui pourrait neutraliser le traqueur hyper-espace du vaisseau du Premier Ordre qui les poursuit. Enfin, Kylo Ren parvient à prendre contact avec Rey, qui voudra le ramener à la raison.

Des retours positifs de la presse, mais pas que...

Les Derniers Jedi partait d'une bonne intention. Rian Johnson voulant amener quelque chose de nouveau au sein de la saga Star Wars. Certains ont adoré son approche et sa manière de casser les codes. Surtout la presse, avec plusieurs retours dithyrambiques. Comme Les Inrockuptibles pour qui il s'agit de la "plus belle conclusion jamais offerte à un épisode de Star Wars" et d'une œuvre "dickensienne et spielbergienne". Mad Movies a aussi grandement apprécié de voir une "poursuite spatiale de deux heures dans l'esprit de Mad Max : Fury Road".

Par contre, pour Chronic'art, le réalisateur Rian Johnson a eu tout faux avec Les Derniers Jedi, un film jugé "à côté de la plaque" : "On attendait Star Wars, voilà qu’on nous sert L’Histoire sans fin". Même son de cloche chez Critikat qui écrit :

Cet appel au renouveau masque mal le manque de singularité du film, qui s’en remet à des petits pas de côté anecdotiques (...) plus qu’il ne chamboule véritablement le fond de l’affaire.

Les fans très divisés sur Star Wars 8

Mais si les avis opposés au sein de la presse sont habituels, la division qu'il y a eu du côté des spectateurs a été bien plus marquante avec Les Derniers Jedi. Sur Rotten Tomatoes, le long-métrage obtient une moyenne de seulement 42% d'avis positifs de la part du public. Soit un score encore pire que les deux premiers opus de la prélogie Star Wars. Un chiffre également très bas sur Metacritic avec 4,1/10, mais plus élevé sur la moyenne d'IMDB avec 6,9/10.

Pour beaucoup de fans de Star Wars, Rian Johnson n'a tout simplement pas respecté la saga. Ce qu'on ne peut pas nier, c'est que le cinéaste a surtout construit son film sans penser à la cohérence de l'œuvre par rapport au film précédant. La caractérisation de ses personnages n'a ainsi aucun sens si on prend en compte les événements d'avant. On le voit par exemple avec Rey. Dans l'épisode 7, elle est en effet témoin du meurtre d'Han Solo, qu'elle idolâtre, par Kylo Ren. Étonnant donc de la voir aussi rapidement dans l'épisode 8 le considérer autrement que comme en ennemi.

Le geste de la discorde

Sur des aspects plus symboliques, certains fans ont crié au scandale devant un geste en particulier. Celui de Luke, qui au début du film jette avec dédain le sabre laser que lui tend Rey. Une action perçue comme une insulte pour des fans de Star Wars.

D'ailleurs, une partie du public a eu le sentiment que J.J Abrams tentait de corriger le tir ensuite avec l'épisode 9. Dans une scène du dernier opus de la trilogie Star Wars, Rey s'apprête à jeter son sabre dans le feu, mais est arrêtée par Luke qui lui demande de respecter davantage cet objet. Un tacle de J.J Abrams envers Les Derniers Jedi ? Le cinéaste avait affirmé que non, faisant au contraire l'éloge de Rian Johnson.

Certains disent que ce film tente de rectifier Les Derniers Jedi, notamment lors de la séquence de Luke avec le sabre laser. Si cette scène dans le film de Rian Johnson, lorsqu'il balance son arme par-dessus son épaule, avait été immédiatement suivie par la réplique de Mark Hamill : "L'arme d'un Jedi mérite plus de respect", ça n'aurait eu aucun sens. Mais l'une des brillantes idées de Rian dans Les Derniers Jedi a été de construire un véritable arc narratif autour du personnage de Luke. Il a appris quelque chose. Il a évolué. (...) Cette idée que même Luke Skywalker peut apprendre quelque chose est intéressante. Pour un enfant, entendre Luke Skywalker dire "J'ai eu tord", je trouve ça merveilleux.

Si l'explication se tient, le résultat de la trilogie reste étonnamment bancal pour une entreprise comme Disney, qui a semblé avancer à l'aveugle de film en film. D'ailleurs, des questions sont restées en suspens, des personnages introduits ont été abandonnés, comme le garçon au balai à la fin de l'épisode 8...