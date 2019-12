Star Wars 9 : George Lucas n’était pas à la première du film

Vous avez aimé ? Partagez :

Avec « L’Ascension de Skywalker », Disney met un point final à la saga consacrée à la famille de Luke et Anakin débutée en 1977. Il était donc normal que la première du film constitue un véritable événement et que beaucoup soient là pour rendre hommage à la saga. Seulement, une absence s’est bien faite remarquée : celle de George Lucas le père de « Star Wars ».

Ce n’est un secret pour personne : George Lucas avait prévu un déroulé bien différent pour la suite de Star Wars à la place de celui que Disney nous a livré. Le créateur de la saga avait prévu une trilogie centrée sur « un monde microbiotique » et de nous en apprendre encore un peu plus sur le fonctionnement de la force. Seulement, après le rachat de Lucasfilm par la maison aux grandes oreilles en 2012, tout ceci a été mis de côté et très peu d’idées originales de Lucas furent préservées. On comprend donc que le papa de Star Wars trouve des choses à redire sur la nouvelle trilogie made in Disney.

Celui-ci ne s’est d’ailleurs jamais privé de dire à haute voix ce qu’il pensait réellement des nouveaux films. En 2015, lors de la sortie du Réveil de la Force, il avait fustigé le long-métrage en disant que celui-ci ne tentait rien de nouveau par rapport à la saga, un avis partagé par de nombreux fans. En revanche, il a salué la beauté des Derniers Jedi, ce qui n’allait, cette fois-ci, pas vraiment dans le sens du public. Quoi qu’il en soit, même s’il sert encore de consultant sur The Mandalorian, George Lucas a pris de réelles distances avec la saga.

Une absence très remarquée

Comme nous l’avons dit plus haut, avec L’Asension de Skywalker, Disney met un point final à la saga consacrée à la famille Skywalker. La première au Dolby Theater à Hollywood lundi 16 décembre constituait donc un véritable événement. Beaucoup d’acteurs et actrices de la saga étaient donc présent dont Harrison Ford et d’autres membres de la trilogie originale. Seulement, comme le relève ScreenRant, George Lucas, lui, s’est bien fait remarqué par son absence.

Si Kathleen Kenedy, présidente de Lucasfilm, et J.J. Abrams lui ont bien rendu hommage lors de leur discours, personne n’a précisé pourquoi le créateur de Star Wars n’était pas présent à cette séance. Le principal intéressé n’a pas non plus communiqué sur son absence lors de l’événement. Toutefois, rien ne dit que les mauvaises relations entre Disney et George Lucas soient à l’origine de l’absence de ce dernier. La raison pourrait être toute autre. Seulement, ceci vient encore appuyer la rupture entre la maison aux grandes oreilles et le père de Star Wars. Ceci n’a tout de même pas empêché Mark Hamill de rendre hommage à George Lucas sur les réseaux sociaux.

Maintenant que Disney a conclu la saga Skywalker, reste à espérer que les autres projets sauront bien s’intégrer dans l’univers. En attendant L’Ascension de Skywalker est dans les salles depuis le 18 décembre dernier et est bien parti pour cartonner au box-office.