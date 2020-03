Star Wars 9 : la bande-annonce pour la sortie VOD répond à une question cruciale

À l'occasion de la sortie en VOD de « Star Wars 9 : L'Ascension de Skywalker », LucasFilm et Disney ont partagé une bande-annonce inédite dans laquelle apparaissent tous les Jedi qui parlent à Rey dans le climax final du film.

À cause de l'épidémie de Coronavirus qui fait rage, LucasFilm et Disney ont décidé de sortir plus tôt que prévu Star Wars 9 : L'Ascension de Skywalker en digital. Une décision qui ne prend effet qu'aux Etats-Unis. Le film est publié quelques jours en avance pour inciter les gens à rester chez eux. Les studios ont pour l'occasion partagé une bande-annonce inédite du film.

Star Wars 9 : une belle surprise pour les fans

Avec la crise du Coronavirus, Disney a effectué un geste auprès des fans américains de Star Wars. Aux USA, Disney accélère la sortie VOD de plusieurs de ses productions dont Star Wars : L'Ascension de Skywalker. Initialement, le film devait être disponible le 17 mars dernier outre-atlantique, mais la sortie a été avancée au 13 mars sur de nombreuses plateformes comme Apple TV, Google Play et Amazon. En France, aucun changement n'est à noter. Le film est attendu le 16 avril en VOD et le 24 avril en DVD et Blu-ray.

La bande-annonce qui accompagne cette sortie vidéo apporte une véritable plus value. En effet, à la fin du film, Rey entre en contact avec la Force pour combattre Palpatine. Une séquence pendant laquelle de nombreuses voix résonnent dans sa tête. Il s'agit des paroles sages de nombreux Jedi d'antan. Pour être totalement précis, voici tous les Jedi qui participent à cette réunion.

Dans la dernière bande-annonce de L'Ascension de Skywalker, LucasFilm décide de montrer le visage de la plupart des Jedi qui participent à ce caméo vocal géant.

Le studio en profite pour mettre en vedette l'acteur qui correspond à la voix qui raisonne dans la tête de Rey. Un mashup géant qui permet de revoir les visages d'acteurs cultes qui ont interprété des personnages tout aussi cultes dans les précédents films de la franchise. Ainsi, ces nouvelles images dévoilent Obi-Wan, Anakin, Luminara Unduli, Qui-Gon, Mace Windu, Yoda et Luke. Bien évidemment tous ces Jedi ne sont pas dans L'Ascension de Skywalker, il s'agit juste d'un élément marketing pour donner envie aux spectateurs de se replonger dans le film de J.J. Abrams.