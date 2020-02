Star Wars 9 : le caméo de George Lucas dévoilé ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Star Wars contient dans son histoire une grosse liste de caméos. Ils passent la plupart du temps inaperçus mais les fans sont toujours friands d’anecdotes sur des petits secrets. Ils seront donc heureux d’apprendre que George Lucas est, à priori, présent dans « L’Ascension de Skywalker ».

Il faudrait un dossier entier pour évoquer les nombreux caméos à chercher dans tous les films Star Wars. Le dernier en date en contient (au minimum) deux nouveaux. Le chanteur Lin-Manuel Miranda a pu incarner un membre de la Résistance et Ed Sheeran s’est transformé en alien lorsqu’il est passé sur le tournage. On a pu récemment découvrir où le trouver dans le film et c’est, aujourd’hui, un autre petit secret concernant un caméo qui tombe. George Lucas serait présent dans L’Ascension de Skywalker mais pas de la manière dont on pourrait le penser ! Inutile de le chercher au détour d’une scène, sa participation n’est pas perceptible visuellement. Selon ABC News, le papa de la licence s’illustre dans le film à l’aide d’un cri. Les responsables des effets audios, David Acord et Matt Wood, ne confirment pas l’information mais ce n’est pas la première fois que ce son est évoqué.

Dans l’espace, qui entendra le cri de George Lucas ?

Il aurait déjà été employé dans Rogue One et Les Derniers Jedi sous le nom de « The George ». D’après le média, il ne date pas d’aujourd’hui et a été enregistré en 1973 quand Lucas travaillait sur American Graffiti. On est là, pour le coup, avec un easter egg très deep qui sera quasiment impossible à trouver par le commun des mortels. À moins de se repasser le film en boucle, avec attention, dans l’espoir de trouver le moment qui contient The George. Comme souvent avec ces anecdotes, elles ne changent rien à ce que sont les films et vont surtout permettre à ceux qui en ont connaissance de briller en société.

Cette présence plus que dissimulée permet quand même à Lucas de rester présent dans l’univers, bien que ce soit d’autres que lui aux commandes. Reste à savoir si cela est vrai ou une invention. Dans les deux cas, ça n’ajoute qu’un plus de faible importance à la mythologie. Les plus courageux d’entre-vous peuvent se refaire les films qui contiendraient ce cri pour essayer de le retrouver. On ne le fera pas mais on souhaite bonne chance aux aventuriers qui se lanceront dans une telle entreprise.