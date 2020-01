Star Wars 9 : on sait quel est le rôle secret d’Ed Sheeran

Vous avez aimé ? Partagez :

En marge de la sortie de « Star Wars : L’Ascension de Skywalker », nous avions découvert que le chanteur Ed Sheeran était passé sur le tournage, avec un caméo à la clé. On en sait désormais plus sur la nature de son intervention et c’est très différent de ce qu’on pensait !

En 2018, une rumeur faisait état d’une apparition à venir d’Ed Sheeran dans Star Wars 9. Quasiment un an après, Lucasfilm le confirmait lors d’une vidéo promotionnelle dans laquelle la star apparaissait, dans le costume de ce qui semblait être un stormtrooper. Ce n’est pas la première célébrité à s’incruster dans un Star Wars, la franchise a vu passer du beau monde durant ses années d’existence. Il faut souvent attendre des mois ou des années avant de pouvoir identifier ces apparitions. Quelques semaines après l’arrivée de L’Ascension de Skywalker, on en sait déjà plus sur le rôle d’Ed Sheeran. Et c’est pas réellement ce que l’on pensait. S’il est probablement entré dans la peau d’un stormtrooper comme on le soupçonnait, il s’est aussi fondu dans le décor d’une autre manière.

Le site Oh My Disney révèle que le chanteur a incarné un alien de la Résistance. Le média, relayé par le compte Twitter officiel de Star Wars (preuve de la véracité de l’information), accompagne sa révélation d’une photo tirée du film :

Ed Sheeran et d’autres caméos dans Star Wars 9

Avec cette dégaine, impossible d’imaginer une seule seconde qu’Ed Sheeran se cache là-dessous. D’ailleurs, on n’a pas le moindre souvenir de ce personnage après avoir vu le film. On peut dire quasiment la même chose d’Oma Tres, un barman qui a été campé par John Williams, le célèbre compositeur qui a bien sûr travaillé sur cet opus. Lors du passage de nos héros sur la planète Kijimi, on l’aperçoit brièvement, sans que l’homme ne soit reconnaissable. Son nom est d’ailleurs un anagramme de « Maestro« , ce qui n’est en rien dû a hasard. Pour terminer, on peut également évoquer l’apparition de Wedge Antilles lors de la bataille spatiale finale. Mais là, il était largement plus simple de la trouver puisque l’acteur est visible sous sa vraie apparence, avec juste des années de plus au compteur.

Voilà des easter eggs qui ne vont pas compenser les défauts du film mais qui sont toujours appréciables pour les fans. Les plus curieux sur le sujet pourront se laisser aller à quelques recherches afin d’en découvrir d’autres qui jonchent les précédents épisodes.