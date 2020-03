Star Wars 9 : on sait quels vaisseaux apparaissent lors de cette séquence

Vous avez aimé ? Partagez :

[Attention, il est préférable de ne pas poursuivre la lecture si vous n’avez pas vu « Star Wars : L’Ascension de Skywalker »] Pour le dernier épisode centré sur les Skywalker, J.J. Abrams et ses équipes ont orchestré une gigantesque bataille spatiale sur Exegol. Un combat au cours duquel ils ont multiplié les clins d’œil à toutes les générations de fans de la franchise.

[Attention, l’article contient des spoilers sur Star Wars : L’Ascension de Skywalker !]

Les révélations continuent autour de Star Wars : L’Ascension de Skywalker, sorti en décembre dernier. La novelisation du long-métrage signée Rae Carson, qui paraîtra le 16 avril prochain aux éditions Outre Fleuve, dévoile notamment le véritable secret de Palpatine. L’écrivaine a également choisi de divulguer les ultimes mots que Ben Solo prononce à Rey.

Le site Screenrant vient par ailleurs de mettre en avant un détail, repéré par le compte Twitter io9. Il concerne la bataille finale, qui se déroule sur Exegol. Alors que Rey et Ben Solo unissent leurs forces pour détruire Palpatine, Poe Dameron arrive avec ce qu’il reste de la flotte de la Résistance pour combattre l’armée de l’empereur déchu. Mais les vaisseaux sont loin d’être suffisants pour affronter ceux du Nouvel Ordre Sith. Alors que tout semble perdu, Lando Calrissian débarque miraculeusement, accompagné de milliers de combattants.

Une bataille riche en clins d’œil

Les spectateurs attendaient logiquement des easter egg dans l’ultime bataille de la saga autour des Skywalker. J.J. Abrams et ses équipes avaient effectivement tout prévu. Le Fantôme, vaisseau emblématique de Star Wars Rebel, avait déjà été repéré au milieu de la mêlée. À l’occasion de la sortie vidéo de Star Wars : L’Ascension de Skywalker, io9 a partagé un gif sur lequel on aperçoit un Starfighter de Naboo vu dans La Menace Fantôme, une frégate médicale de L’Empire contre-attaque, ainsi qu’un U-Wing de Rogue One.

Autant dire que les vaisseaux de tous les confins de la galaxie, et de toutes les générations de Star Wars, s’unissent pour venir à bout du Nouvel Ordre Sith. En plus de ces hommages, les superviseurs des effets visuels ont dû mettre au point 55 nouveaux destriers spatiaux pour la Bataille d’Exegol. Un combat final qu’il sera possible de voir ou revoir en DVD et Blu-ray à partir du 24 avril prochain.