Star Wars 9 : Palpatine était bel et bien mort selon George Lucas !

L’une des grandes attractions du dernier Star Wars, « L’Ascension de Skywalker », était le retour d’un grand méchant emblématique. Palpatine est revenu sans qu’on s’y attende pour cet épisode final, alors que dans l’esprit de George Lucas, il était bien mort !

Quand Disney a balancé lors de la promotion que Palpatine serait dans le grand final de la saga Skywalker, de nombreux questionnements ont émergé. Comment ce personnage, certes puissant, pouvait-il être présent après le sort qui lui avait été réservé ? Il y a avait une vraie part de crainte quant à un abus de fan service grotesque pour brosser le public hardcore dans le sens du poil. L’Ascension de Skywalker a assez bien réussi à gérer ce personnage dans son scénario. On accordera aux sceptiques que son utilisation est peut-être tirée par les cheveux mais ce n’est pas sur ce point en particulier qu’on voudra blâmer le film réalisé par J.J. Abrams. C’est plus généralement ce sentiment d’improvisation générale qui est source de déception. Quand on regarde la trilogie dans son ensemble, on a du mal à sentir une cohérence et on a l’impression que Star Wars 9 passe plus son temps à essayer de se chercher une légitimité auprès des fans de la première heure et à contredire ce que Rian Johnson a tenté dans le huitième volet.

Palpatine était bien mort dans Le Retour du Jedi !

Durant une interview pour Digital Spy, Ian McDiarmid, l’interprète de Palpatine, a expliqué qu’il était surpris du retour de son personnage. Parce que George Lucas lui avait dit qu’il était bien mort après Le Retour du Jedi !

Je pensais que j’étais mort ! Qu’il était mort. Parce que quand nous avons fait Le Retour du Jedi, et que j’ai fait cette chute dans l’Enfer Galactique, j’ai demandé [à George] « Oh, est ce qu’il va revenir ? » et il m’a répondu « Non, il est mort. » Alors j’ai accepté cela. Mais ensuite, bien sûr, je ne savais pas que j’allais revenir dans les préquels, donc dans un sens, il n’était pas mort, parce que nous allions voir qui il était durant sa jeunesse. Mais j’étais surpris par cela [son retour].

Selon Kathleen Kennedy, boss de Lucasfilm, le retour de Palpatine n’était pas une pirouette de dernière minute mais un tournant qui avait été pensé au lancement de cette trilogie. Chose qu’on a un peu de mal à croire tant les trois films n’ont pas une ligne directrice commune claire pour les unir. L’Ascension de Skywalker étant ce qu’il est, il faudra maintenant vivre avec. Une chose est sûre : il y avait largement mieux à faire pour ces trois nouveaux morceaux apportés à la mythologie Star Wars.