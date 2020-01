Star Wars 9 : pourquoi n’y a t-il pas eu deux films ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Conclusion qui n’a pas réussi à réunir tous les fans, « L’Ascension de Skywalker » a été critiquée pour son trop-plein. Terminer une telle histoire n’est pas une tâche simple. Elle aurait pu l’être un poil plus si nous avions eu deux films pour le prix d’un. Mais cela voulait dire qu’il fallait rompre avec la tradition. Le scénariste du film a réagi à ce propos.

Les deux gros événements de l’année que sont la fin de Game of Thrones et celle de la saga Skywalker avec Star Wars 9 ont été la cible de critique similaires. Que ce soit du côté d’HBO ou de Lucasfilm, les (télé)spectateurs ont regretté que ces conclusions respectives soient expédiées. Dans les deux cas de figure, il manquait du temps. Pour s’attarder sur tous les points, pour régler ce qui devait l’être. La première partie de L’Ascension de Skywalker donne effectivement l’impression qu’il fallait tout faire entrer dans cette case, au point qu’on se sente étouffés au sein d’une succession de péripéties, sans les apprécier. J.J. Abrams et ses scénaristes auraient pu faire quelque chose d’inédit pour que l’événement soit encore plus imposant : un final en deux parties.

Une quadrilogie Star Wars ? Certainement pas !

Dans une interview pour Awards Daily, le scénariste Chris Terrio est revenu sur les critiques que le film a pu recevoir. Pour lui, c’était évident que, malgré l’envie, il n’aurait pas été possible de rompre la tradition et de partir sur une quadrilogie. Dans le fond, il n’a pas tort, parce que depuis que George Lucas a lancé l’univers, nous sommes habitués à ce format.

J’aurais souhaité que l’on puisse le faire. Il y a beaucoup d’intrigues dans le film, en tant que scénariste, vous voulez toujours que les scènes laissent respirer la narration. S’il y avait moyen. de le faire, le diviser aurait été mon rêve. George Lucas a toujours dit que c’était neuf films. C’était la taille naturelle de la saga et, donc, à part quelques discussions initiales, nous n’avons jamais été plus loin sur cette idée. Pour parler en mon nom et pas de la part du studio, j’aurais aimé qu’il y ait une partie 1 et une partie 2.

On sait les fans de Star Wars très réactifs lorsqu’il faut critiquer des choix qui ne leur plaisent pas. Leur voix se serait rapidement faite attendre si cette scission en deux parties n’avait pas été à leur goût. Mais, commercialement, la stratégie aurait été terrible. Le studio aurait pu espérer engranger encore plus de billets en créant doublement l’événement. On peut donc dire que les choses ont été faites selon la tradition mais, à l’avenir, le format de la trilogie s’apprête à disparaitre si on en croit les propos récents de Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm.

Les prochaines histoires seront racontées sans se soucier d’une structure imposée au préalable. Du changement qui peut faire du bien à la licence.