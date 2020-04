Star Wars 9 : une actrice veut un spin-off sur son personnage

La dernière trilogie Star Wars aura apporté son lot de nouveautés avec des personnages inédits. "L'Ascension de Skywalker" a notamment introduit Jannah. Son interprète, Naomie Ackie, pense qu'un spin-off sur elle serait intéressant.

Même avec des mois de recul, difficile de poser un regard satisfait sur le dernier Star Wars. La conclusion de la saga Skywalker et de la dernière trilogie n'aura pas tenu ses promesses. On a pu y découvrir dedans quelques nouvelles figures encore jamais croisées dans l'univers. Parmi elles, Jannah, à la tête d'une tribu de guerriers sur la planète Kef Bir. Elle vient en aide à nos héros dans leur quête mais reste globalement très au second plan. C'est malheureusement le lot de plein de personnages, qui ne peuvent pas avoir un développement trop consistant à l'écran car il faut tout faire rentrer dans un certain laps de temps.

Lors d'une interview pour Digital Spy, Naomi Ackie a évoqué la possibilité que son personnage puisse avoir une nouvelle apparition. Elle voit les choses en grand et parle carrément d'un spin-off, donc d'un projet Star Wars à part entière.

Je pense que Jannah pourrait avoir un spin-off. Elle a une très riche histoire que J.J m'a racontée, et un futur que l'on ignore.

Son passé aurait été développé durant la phase de l'écriture pour savoir qui elle était mais pas grand chose n'était à l'écran. Comment est-elle arrivée à la tête des siens ? D'où vient-elle ? Et, surtout, a-t-elle un lien avec Lando ? Lors de la phase de promotion, quelques rapports avançaient que le personnage était sa fille mais L'Ascension de Skywalker ne nous a pas donné de réponse. Un spin-off permettrait peut-être d'explorer ce point s'il a effectivement été décidé en amont.

Jannah comme héroïne d'une série Star Wars sur Disney+ ?

Hormis le souhait de l'actrice, rien encore n'indique qu'un film ou une série sur ce sujet serait en préparation. Sur Disney+, on sait que The Mandalorian va continuer, et qu'un show sur Obi-Wan et un autre sur Cassian Andor vont arriver. Aux dernières nouvelles, une quatrième série imaginée par Leslye Headlan serait en développement mais elle se déroulerait à une autre ère que celle de la saga Skywalker, avec un personnage principal féminin. Dans le cas où Disney et Lucasfilm souhaiteraient insister avec la marque Star Wars pour un autre titre inédit sur la plateforme, quelque chose avec Jannah pourrait ne pas être une si mauvaise idée.

