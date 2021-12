Star Wars : comment le son du sabre laser a-t-il été créé ?

« Star Wars » c'est évidemment culte pour ses personnages, ses lieux, ses combats, mais aussi pour ses sabres lasers. En plus de l’esthétique unique, c'est également le son de ces derniers qui a marqué les esprits. Découvrez comment Ben Burtt, l'ingénieur du son de George Lucas, a créé le bruit de ces sabres lasers.

Star Wars – Un nouvel espoir : le début d'un empire

Il s'agit certainement d'une des armes les plus emblématiques de toute l'histoire du cinéma. Qu'il soit bleu, vert, rouge ou de n'importe quelle autre couleur, le sabre laser hante le cinéma depuis la nuit des temps. Enfin, plus précisément depuis 1977 et la sortie de Star Wars : Un nouvel espoir. Là où tout a commencé. Réalisé par George Lucas, le long-métrage est la première pierre de l'immense saga Star Wars. Un film définitivement culte, récompensé par six Oscars et plus de 775 millions de dollars de recettes au box-office. La suite, on la connaît. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est la manière dont ont été imaginé le son de ces sabres lasers.

Star Wars : Le Réveil de la Force ©LucasFilm / Disney

En effet, difficile d'oublier le bourdonnement unique des sabres lasers. Impossible de ne pas reconnaître ce bruit si particulier. Une prouesse que l'on doit à un autre grand génie de Un nouvel espoir : l'ingénieur du son Ben Burtt. Si son nom ne vous dit rien, sachez qu'il fait partie des pionniers de l'univers Star Wars. C'est notamment lui qui a créé le rugissement de Chewbacca, les bips de R2-D2 ou encore le vrombissement des moteurs de chasseurs TIE.

Ben Burtt : le créateur du son des sabres lasers

Mais parmi tous ces sons, son préféré demeure celui des sabres lasers. Lors du making-of de la trilogie originale, cet ingénieur du son est revenu sur la manière dont il a imaginé et créé le son des sabres lasers. L'artiste est totalement fasciné par les croquis de son collègue Ralph McQuarrie, notamment celui où Dark Vador et Luke s'affrontent armés d'étranges épées de lumière :

D'une certaine manière, je parvenais à entendre le son des sabres laser dans ma tête. Même s'il s'agissait seulement d'une peinture, j'entendais presque leur bruit. Je pense que quelque part dans mon subconscient, j'avais déjà dû voir un sabre laser auparavant.

Star Wars Vision ©Disney+

Mais l'imaginaire ne suffisant pas, Ben Burtt devait passer à l'étape suivante, et créer un son qui se marierait parfaitement avec le design des sabres. Ce dernier avait déjà pour ça un plan d'attaque parfaitement huilé :

Dans la cabine où on projetait des films, les projecteurs émettaient un bourdonnement lorsqu'ils fonctionnaient. Ils tournaient au ralenti, les moteurs étaient simplement installés là, avec cette espèce de bourdonnement mystérieux et magique, presque musical. Je me suis dit que c'était probablement à cela que ressemblerait le son d'un sabre laser.

Mais cette trouvaille n'est que le début du travail pour Ben Burtt. L'ingénieur du son ne peut pas simplement reprendre le bruit d'un projecteur. Il devait le mélanger avec un autre ingrédient sonore, qu'il a découvert par pur accident :

J'ai découvert ce son un jour par accident. Je transportais un micro à travers une pièce. A un moment, le microphone est passé juste à côté d'un poste de télévision posé par terre, qui était allumé mais qui n'émettait pas de son. Lorsque le micro est passé derrière le tube cathodique, il a produit un ronronnement inhabituel. Il a capté la transmission de la télévision et le signal a provoqué ce son. C'était un super bourdonnement.

Star Wars : Le Réveil de la Force ©LucasFilm / Disney

L'illusion du mouvement

En mélangeant le bruit des projecteurs avec celui du micro passant derrière la télévision, Ben Burtt avait désormais sa base sonore pour le sabre laser. Mais il avait encore une dernière étape à surmonter. En effet, l'artiste ne pouvait pas se contenter d'un seul son monotone, il lui fallait donner l'illusion du mouvement quand le sabre laser s'ouvre, ou lorsqu'il bouge dans l'air ou encore lorsqu'il s'entrechoque avec un autre élément. En grand expert des bruits et des sons, Ben Burtt avait une solution très simple :

J'ai diffusé en boucle la combinaison de ces deux bourdonnements dans un haut-parleur, dans une pièce. Et puis j'ai pris un autre microphone, et je l'ai agité dans l'air à côté de ce haut-parleur. Je l'approchais, puis je l'éloignais, je fouettais l'air à côté. Et en enregistrant avec un micro en mouvement, on obtient une variation de ton dans le son. Et on peut donc produire une imitation très réaliste de son en mouvement, donner au sabre laser cette impression de mouvement.

Comme souvent dans la création audio d'une œuvre, l’ingénieur du son s'est basé sur des éléments du quotidien, sur son environnement, sur des bruits très classiques pour créer un son cinématographique inoubliable. Sans Ben Burtt, le sabre laser n'aurait pas toute sa splendeur et son charme moderne. Comme quoi, chaque détail à son importance. Encore aujourd'hui, l'univers Star Wars ne cesse de passionner des générations entières de spectateurs puisque le 29 décembre prochain, Le Livre de Boba Fett débarque sur Disney+ :