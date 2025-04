Star Wars : des informations majeures sur le futur film dévoilées !

Lors de la Star Wars Celebration de Tokyo, plusieurs informations majeures sur le futur long-métrage réalisé par Shawn Levy et porté par Ryan Gosling ont été dévoilées.

Ryan Gosling rejoint officiellement l’univers Star Wars !

L’univers de Star Wars va continuer de s’étendre. Sharmeen Obaid-Chinoy doit diriger un nouveau film dans lequel Daisy Ridley reprendra son rôle de Rey, pour le moment titré New Jedi Order. Et Shawn Levy développe un autre long-métrage. En janvier dernier, nous vous expliquions que Ryan Gosling était tout proche de rejoindre le projet. Or, sa participation vient d’être officiellement confirmée.

La Star Wars Celebration, qui se tient tous les ans, a lieu en ce moment à Tokyo. Lucasfilm en a profité pour officialiser la présence de Ryan Gosling au film de Shawn Levy. Les deux hommes sont même montés sur scène pour présenter le projet. Et Lucasfilm a révélé plusieurs informations majeures sur le long-métrage.

Ce nouveau film s’intitulera Starfighter

Comme rapporté par The Hollywood Reporter, la société de production qui s’occupe des Star Wars a partagé le titre de ce nouveau film. Celui-ci sera intitulé Starfighter. Shawn Levy a également confirmé que cette nouvelle histoire serait indépendante de toutes celles racontées dans les autres films de la saga jusqu’à présent. Elle prendra place environ cinq ans après les événements de L’Ascension de Skywalker.

Le scénario du film a été écrit par Jonathan Tropper, qui a déjà collaboré avec Shawn Levy pour C'est ici que l'on se quitte et Adam à travers le temps. Selon les mots de Ryan Gosling, son scénario est « plein de cœur et d’aventure », et raconte « une super histoire avec de supers personnages originaux ».

La date de sortie également dévoilée !

En revanche, outre la présence de Ryan Gosling au générique, aucune autre annonce sur le casting de Starfighter n’a été faite. Mais The Hollywood Reporter croit connaitre quelques détails sur certains personnages. Selon le média, la production cherche un adolescent pour donner la réplique à Ryan Gosling. Et elle veut également trouver un homme et une femme pour jouer deux méchants. Ces informations sont toutefois à prendre avec précaution tant qu’elles n’auront pas été confirmées.

Concernant le tournage, Shawn Levy a également confirmé que celui-ci débuterait dès l’automne prochain. Et il a même annoncé la date de sortie de ce nouveau film Star Wars. Ainsi, Starfighter est prévu pour le 28 mai 2027. En France, il devrait arriver deux jours plus tôt dans les salles, soit le 26 mai 2027.