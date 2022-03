Star Wars : Ewan McGregor et Hayden Christensen réagissent aux critiques sur la prélogie

Alors qu'ils s'apprêtent à faire leur grand retour dans l'univers "Star Wars" avec la série "Obi-Wan Kenobi", Ewan McGregor et Hayden Christensen reviennent sur les critiques de la prélogie de George Lucas.

Obi-Wan Kenobi : le retour du Jedi... et de Dark Vador

Disney continue d'explorer l'univers créé par George Lucas sur le petit écran. Après The Mandalorian et Le Livre de Boba Fett, c'est au tour d'Obi-Wan Kenobi de débarquer sur la plateforme de streaming du studio. Une série Star Wars inédite dans laquelle Ewan McGregor prête à nouveau ses traits au célèbre Jedi. Et le comédien n'est d'ailleurs pas le seul à revenir dans cette galaxie très lointaine.

Les premières images du programme révèlent notamment la présence d'Owen Lars, toujours incarné par Joel Edgerton, mais surtout de Dark Vador. Hayden Christensen s'est glissé sous le casque et dans l'armure du seigneur Sith. S'il n'apparaît pas dans la bande-annonce, le personnage culte s'est dévoilé sur une photographie publiée par Entertainment Weekly.

Rupert Friend, Kumail Nanjiani, Benny Safdie, Simone Kessell, O'Shea Jackson Jr. ou encore Maya Erskine complètent la distribution de cette série dans laquelle Obi-Wan Kenobi, installé secrètement sur Tatooine, veille de loin sur le jeune Luke Skywalker.

Ewan McGregor et Hayden Christensen reviennent sur la prélogie

Après leur ultime affrontement dans Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith, Dark Vador et Obi-Wan Kenobi sont donc de retour, même si le père de Luke et Leia avait fait une courte (et mémorable) apparition dans Rogue One : A Star Wars Story. Et la pression doit sans doute être lourde sur les épaules de leurs interprètes, qui avaient dû faire face à un accueil plus que mitigé de la prélogie.

Star Wars, épisode III : La Revanche des Sith ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Lors d'un entretien pour Entertainment Weekly, Ewan McGregor et Hayden Christensen ont évoqué les critiques parfois violentes des trois films, qu'ils ont eu du mal à digérer à l'époque. Le premier a expliqué à ce sujet :

J'ai trouvé ça assez dur. Qu'ils se fassent critiquer aussi durement, personnellement, c'était assez difficile à gérer. En plus, c'était assez tôt dans ma carrière. Je ne savais pas vraiment comment gérer ça.

Du même avis, Hayden Christensen a ajouté :

Quand les films sont sortis et que les critiques étaient très critiques, évidemment que c'était difficile, parce qu'on se soucie énormément d'un projet dans lequel on s'est tellement investi. Donc c'est sûr que c'est difficile.

Obi-Wan Kenobi parviendra peut-être à conjurer le sort... Réponse sur Disney+ à partir du 25 mai 2022.