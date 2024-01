Star Wars : les créateurs de Game of Thrones révèlent le film qu'ils voulaient faire

Après "Game of Thones", les créateurs David Benioff et D.B. Weiss devaient s'attaquer à un film "Star Wars". Un projet annulé mais sur lequel ils ont donné des détails.

Star Wars : le projet annulé des créateurs de GOT

Peu de temps avant que ne sorte L'Ascension de Skywalker (2019), le troisième volet de la dernière trilogie Star Wars, Disney avait de la suite dans les idées. Suite à leur succès avec Game of Thrones, les créateurs David Benioff et D.B. Weiss avaient été engagés pour diriger une autre trilogie. Tout comme Rian Johnson, le réalisateur de l'épisode 8, Les Derniers Jedi. Sauf que fin octobre 2019, après avoir signé un deal important avec Netflix, le duo avait vu ses projets de films être annulés. À la place, ils ont pu s'attaquer à un nouveau show également très ambitieux avec Le Problème à 3 corps, adaptée de la trilogie de romans de science-fiction écrite par Liu Cixin.

Star Wars, épisode VIII - Les Derniers Jedi ©Lucasfilm

C'est justement au sujet de cette prochaine série Netflix que The Hollywood Reporter s'est entretenu avec David Benioff et D.B. Weiss. Le média américain est parvenu à obtenir quelques confidences sur ce qu'ils avaient en tête pour Star Wars avant que le projet ne soit mis de côté. Ils y évoquent un seul film qui devait raconter comment l'Ordre Jedi est apparu et pour quelles raisons, avec même la création du premier sabre laser.

"Il a complètement détruit le titre"

Un projet intéressant sur le papier, mais qui s'est compliqué dès lors que Rian Johnson est arrivé avec son film Les Derniers Jedi. En effet, D.B. Weiss explique que le titre de leur film Star Wars devait être "Les Premiers Jedi" (ou "Le Premier Jedi", ndlr). Un titre qui rendait plutôt évident le sujet de leur long-métrage. Mais d'après le co-créateur de Game of Thrones, Rian Johnson a mis à mal leur idée.

Nous avons été très ennuyés lorsque (Rian Johnson) a appelé son film Les Derniers Jedi. Il a complètement détruit le titre évident sur lequel nous travaillions.

Une situation qui n'a pas empêché "les amis de longue date" de travailler ensemble sur Le Problème à 3 corps, série sur laquelle Rian Johnson est producteur. Cependant, David Benioff poursuit en précisant ce qui n'a pas marché avec Lucasfilm, et la raison derrière l'annulation du projet.

Ils ont fini par ne pas vouloir faire l'histoire des Premiers Jedi. Nous avions une idée d'histoire très spécifique en tête, et ils ont finalement décidé qu'ils ne voulaient pas la faire. Nous comprenons tout à fait. C'est leur entreprise et leur propriété intellectuelle, nous n'étions juste pas les droïdes qu'ils recherchaient.

Comme l'indique The Hollywood Reporter, leur concept pourrait tout de même être réutilisé par Lucasfilm. Parmi les projets évoqués dernièrement, il y a un film que doit réaliser James Mangold avec pour titre Dawn of the Jedi (L'Aube des Jedi). Mais avant que celui-ci ne sorte, on devrait découvrir dans les salles le film The Mandalorian, puis un Star Wars 10 avec Daisy Ridley.